World Sailing: az orosz junior vitorlázók visszatérhetnek

A WS 2022. március 1-jén – az orosz-ukrán háború kitörése után néhány nappal – jelentette be az orosz és a fehérorosz sportolók részvételének felfüggesztését a nemzetközi szövetség védnöksége alatt zajló eseményeken. A korlátozásokon 2025 júliusában enyhített, amikor engedélyezte a két ország képviselőinek, hogy semlegesként indulhassanak a versenyeken.

Tavaly decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága javasolta a sportági világszövetségeknek, hogy járuljanak hozzá az orosz és a fehérorosz sportolók részvételéhez az ifjúsági versenyeken a nemzeti zászló és himnusz újbóli használata mellett mind az egyéni, mind a csapatsportokban. Azóta több nemzetközi szövetség is enyhített a tilalmakon, néhányuk már a felnőtt versenyzők szabad indulásához is hozzájárult.