Nemzeti Sportrádió

World Sailing: az orosz junior vitorlázók visszatérhetnek

2026.06.10. 13:06
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Oroszország Fehéroroszország World Sailing vitorlázás
A World Sailing (WS) engedélyezte, hogy a juniorok világeseményein ismét saját zászlóval és himnuszuk használatával indulhassanak az orosz és a fehérorosz vitorlásversenyzők. A döntés az U23-as viadalokra vonatkozik – adta hírül az orosz sportági szövetség.

 

A WS 2022. március 1-jén – az orosz-ukrán háború kitörése után néhány nappal – jelentette be az orosz és a fehérorosz sportolók részvételének felfüggesztését a nemzetközi szövetség védnöksége alatt zajló eseményeken. A korlátozásokon 2025 júliusában enyhített, amikor engedélyezte a két ország képviselőinek, hogy semlegesként indulhassanak a versenyeken.

Tavaly decemberben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága javasolta a sportági világszövetségeknek, hogy járuljanak hozzá az orosz és a fehérorosz sportolók részvételéhez az ifjúsági versenyeken a nemzeti zászló és himnusz újbóli használata mellett mind az egyéni, mind a csapatsportokban. Azóta több nemzetközi szövetség is enyhített a tilalmakon, néhányuk már a felnőtt versenyzők szabad indulásához is hozzájárult.

 

Oroszország Fehéroroszország World Sailing vitorlázás
Legfrissebb hírek

Kisebb változtatásokkal rendezik meg a hétvégén a vitorlázók Mihálkovics Kupáját

Egyéb egyéni
4 órája

Az IIHF szeptemberben ismét foglalkozik az orosz hokisok esetleges visszatérésével

Jégkorong
21 órája

Továbbra sem vehetnek részt az európai kupákban az orosz labdarúgócsapatok

Minden más foci
2026.06.07. 11:38

Kevesebb mint két hónap van hátra a Kékszalag rajtjáig

Egyéb egyéni
2026.06.05. 08:57

A Nemzetközi Vívószövetség feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat

Egyéb egyéni
2026.06.03. 10:13

Érettségiről toppantak be a vb-re, harcoltak azért, amiért kimentek

Egyéb egyéni
2026.06.03. 09:11

Érdi Mária: A célunk, hogy a világ legjobbjai legyünk

Egyéb egyéni
2026.05.28. 14:00

Érdi Mária: Pályafutásom legnagyobb mélypontján vagyok túl

Egyéb egyéni
2026.05.27. 11:26
Ezek is érdekelhetik