Újabb magyar vereség a curling vegyes páros vb-n

2026.04.28. 21:54
Fotó: Magyar Curling Szövetség/Facebook
curling vegyes páros vb curling Palancsa Dorottya Tatár Lőrinc
A magyar csapat keddi második meccsén 7–5-re kikapott a dél-koreai együttestől a genfi curling vegyes páros világbajnokságon.

 

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc összeállítású duó a mérkőzés háromnegyedénél még 4–3-ra vezetett, de a hetedik endben az ázsiai rivális négy pontot szerzett, ami végzetesnek bizonyult.

A B-csoportban szereplő magyarok a szombati nyitányon 5–4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, vasárnap előbb 9–4-re kikaptak az olaszoktól, majd 9–4-re legyőzték a cseheket, hétfőn ráadásendben 7–6-ra verték a házigazda svájciakat, majd kedden az első összecsapásukon 10–7-re kikaptak a veretlen kanadaiaktól.

A 2/4-es győzelmi mutatóval hetedik helyen álló magyar kettős szerdán a skótok ellen folytatja szereplését a szombatig tartó viadalon.

A küzdelmek két csoportban zajlanak, mindegyikben tíz páros van. Az elsők elődöntőbe jutnak, míg a 2–3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért.

 

