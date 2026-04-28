Curling: kikapott a veretlen kanadaiaktól a magyar duó a vegyes páros vb-n

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc duó az első játékrészt 3:0-ra, a harmadikat 4:0-ra veszítette el, így hiába nyerte meg a köztes endet 4:0-ra, végig „futnia” kellett az eredmény után.

A B-csoportban szereplő Tatárék a szombati nyitányon 5:4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, vasárnap előbb 9:4-re kikaptak az olaszoktól, majd 9:4-re legyőzték a cseheket, hétfőn pedig ráadásendben 7:6-ra megverték a házigazda svájciakat.

A 2/3-as győzelmi mutatóval hatodik helyen álló magyar duó kedden még a dél-koreaiak ellen lép jégre.

A küzdelmek két csoportban zajlanak, mindegyikben tíz páros van. Az elsők elődöntőbe jutnak, míg a 2-3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért. A vb szombatig tart.