Curling vegyes páros vb: második meccsét is elvesztette a magyar duó

2026.04.26. 13:06
Udvardi-Palancsa Dorottya
curling Palancsa Dorottya Tatár Lőrinc
A magyar csapat 9:4-re kikapott az olasz kettőstől a genfi curling vegyes páros világbajnokság 2. fordulójában.

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc összeállítású magyarok sorsát a 4:0-ra elvesztett második és a 3:0-ra elbukott negyedik end pecsételte meg a négy évvel ezelőtt olimpiai bajnok, két hónapja ötkarikás bronzérmes Stefania Constantini és Amos Mosaner ellen.

A B-csoportban szereplő magyar páros, amely a szombati nyitányon 5:4-re maradt alul a finnekkel szemben, 19 órától a csehek ellen folytatja a szereplését. Mindkét csoportban tíz páros van, az első helyezettek az elődöntőbe jutnak, míg a 2-3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért. 

A vb jövő szombatig tart.

 

