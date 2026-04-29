Nemzeti Sportrádió

Curling vegyes páros vb: újabb magyar vereség, ezúttal a skótoktól

2026.04.29. 15:55
Tatár Lőrinc és Udvardi-Palancsa Dorottya (Fotó: Magyar Curlingszövetség)
Címkék
curling vegyes páros vb Udvardi-Palancsa Dorottya Tatár Lőrinc
A magyar csapat szerdai meccsén 11–5-re kikapott a skótoktól a genfi curling vegyes páros világbajnokságon.

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc összeállítású duó már az első endet 5–0-ra elveszítette, s bár innen a mérkőzés feléhez érve 7–4-re felzárkózott, de a vége így is sima vereség lett.

A B-csoportban szereplő magyarok a szombati nyitányon 5–4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, vasárnap előbb 9–4-re kikaptak az olaszoktól, majd 9–4-re legyőzték a cseheket, hétfőn ráadás-endben 7–6-ra verték a házigazda svájciakat, majd kedden a kanadaiaktól 10–7-es, a dél-koreaitól pedig 7–5-ös vereséget szenvedtek.

A 2/5-ös győzelmi mutatóval nyolcadik helyen álló magyar kettős csütörtökön az amerikaiak és a németek ellen zárja az alapszakaszt, amelyből már nem juthat tovább.

A küzdelmek két csoportban zajlanak, mindegyikben tíz páros van. Az elsők elődöntőbe jutnak, míg a 2-3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért.

 

curling vegyes páros vb Udvardi-Palancsa Dorottya Tatár Lőrinc
Legfrissebb hírek

Újabb magyar vereség a curling vegyes páros vb-n

Téli sportok
20 órája

Curling vegyes páros vb: ráadásban legyőzte a házigazda svájciakat a magyar duó

Téli sportok
2026.04.27. 16:11

Curling vegyes páros vb: magyar siker a csehek ellen

Téli sportok
2026.04.26. 21:03

Curling vegyes páros vb: második meccsét is elvesztette a magyar duó

Téli sportok
2026.04.26. 13:06

Curling, vegyespáros-vb: a házigazda svédek nyerték meg a viadalt

Téli sportok
2024.04.27. 19:00

Curling: vereséggel búcsúzott a magyar kettős a vébétől

Téli sportok
2023.04.27. 10:07

Vegyes páros curling-vb: közel volt a bravúrhoz, de kiesett a magyar páros

Téli sportok
2023.04.26. 09:32

Curling: extra endben győztük le a dánokat a vb-n

Téli sportok
2023.04.25. 09:27
Ezek is érdekelhetik