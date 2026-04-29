Curling vegyes páros vb: újabb magyar vereség, ezúttal a skótoktól

Az Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc összeállítású duó már az első endet 5–0-ra elveszítette, s bár innen a mérkőzés feléhez érve 7–4-re felzárkózott, de a vége így is sima vereség lett.

A B-csoportban szereplő magyarok a szombati nyitányon 5–4-re alulmaradtak a finnekkel szemben, vasárnap előbb 9–4-re kikaptak az olaszoktól, majd 9–4-re legyőzték a cseheket, hétfőn ráadás-endben 7–6-ra verték a házigazda svájciakat, majd kedden a kanadaiaktól 10–7-es, a dél-koreaitól pedig 7–5-ös vereséget szenvedtek.

A 2/5-ös győzelmi mutatóval nyolcadik helyen álló magyar kettős csütörtökön az amerikaiak és a németek ellen zárja az alapszakaszt, amelyből már nem juthat tovább.

A küzdelmek két csoportban zajlanak, mindegyikben tíz páros van. Az elsők elődöntőbe jutnak, míg a 2-3. helyezettek keresztbe játszanak a négy közé kerülésért.