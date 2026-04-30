Az IIHF elnöke aggódik a 2030-as olimpiai hokitorna miatt

A francia-kanadai sportvezető a L'Équipe című lapnak adott interjújában „vészharagot kongatott”, mivel jelenleg nincs helyszíne a jégkorongnak. Kiemelte, hogy a rendező Franciaország nem eshet csapdába, és kezelje valódi értéke szerint a sportágat. Hozzátette: a téli olimpiák összjegybevételének hatvan százalékát adja a hoki, azaz az egyik fő bevételi forrás.

A Francia Alpok lábánál fekvő Nizza új polgármestere, Éric Ciotti ellenzi az ideiglenes helyszín felépítését. Az eredeti tervek szerint a helyi futballklub, az élvonalbeli Nice stadionját is átépítették volna a játékok idejére hokiarénává, főleg a férfi mérkőzésekre, a polgármester azonban megvétózta a terveket, szerinte a csapattól nem szabad hosszú időre elvenni a hazai pályát. Nizzában másik két stadiont is vizsgáltak lehetséges helyszínként, ám azok túl költségesek lettek volna.

A szervezőbizottság kedden jelentette be, hogy megfelelő helyszínt keres „más nagyvárosban, például Lyonban vagy Párizsban a már meglévő létesítményekben, amelyek legalább 10 ezer férőhelyesek”.

A döntés a végrehajtó bizottság május 11-i ülésén születhet meg. Ha valóban Párizsban vagy Lyonban kellene megrendezni az ötkarikás hokitornát, akkor az eredeti tervekhez képest is nagyon „szétszórná” a rendezést, ez már az idén februárban megtartott milánói-cortinai olimpia alatt is kritika forrása volt.