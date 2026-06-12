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NHL: újra nyert, egy lépésre a bajnoki címtől a Carolina

H. Á.H. Á.
2026.06.12. 05:59
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Fotó: Getty Images)
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jégkorong Vegas Golden Knights NHL Carolina Hurricanes Stanley Kupa
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) rájátszásának nagydöntőjében az ötödik mérkőzésen a Carolina Hurricanes 4–2-re legyőzte a Vegas Golden Knightsot, s ezzel az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc során megszerezte a harmadik győzelmét.

Jordan Staal sorozatban ötödik meccsén szerzett gólja a Carolina Hurricanes egyenlítését jelentette a Vegas Golden Knights elleni nagydöntő ötödik meccsének első harmadának derekán - a Hurricanes veterán csapatkapitánya Pavel Dorofejev emberelőnyös gólját egalizálta. A második harmadban aztán Andrej Szvecsnikov emberelőnyös gólja után Sebastian Aho növelte kétgólosra a házigazdák előnyét.

A harmadik felvonásban aztán Szvecsnikov úkabb előnyös góljára Dorofejev válaszolt szintén második találatával, ám a vendégek részéről újabb gól már nem érkezett, így a Hurricanes 4–2-re győzött, s ezzel összesítésben 3–2-re vezet, vagyis egyetlen mérkőzésre választja el a Stanley Kupa megnyerésétől. Erre eddig egyszer volt képes a raleigh-i csapat, még a 2005–06-os idényben.

NHL, RÁJÁTSZÁS
STANLEY-KUPA, DÖNTŐ
Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)

 

jégkorong Vegas Golden Knights NHL Carolina Hurricanes Stanley Kupa
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