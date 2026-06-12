NHL: újra nyert, egy lépésre a bajnoki címtől a Carolina

Jordan Staal sorozatban ötödik meccsén szerzett gólja a Carolina Hurricanes egyenlítését jelentette a Vegas Golden Knights elleni nagydöntő ötödik meccsének első harmadának derekán - a Hurricanes veterán csapatkapitánya Pavel Dorofejev emberelőnyös gólját egalizálta. A második harmadban aztán Andrej Szvecsnikov emberelőnyös gólja után Sebastian Aho növelte kétgólosra a házigazdák előnyét.

A harmadik felvonásban aztán Szvecsnikov úkabb előnyös góljára Dorofejev válaszolt szintén második találatával, ám a vendégek részéről újabb gól már nem érkezett, így a Hurricanes 4–2-re győzött, s ezzel összesítésben 3–2-re vezet, vagyis egyetlen mérkőzésre választja el a Stanley Kupa megnyerésétől. Erre eddig egyszer volt képes a raleigh-i csapat, még a 2005–06-os idényben.

NHL, RÁJÁTSZÁS

STANLEY-KUPA, DÖNTŐ

Carolina Hurricanes–Vegas Golden Knights 4–2 (1–1, 2–0, 1–1)