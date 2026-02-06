Odermatt és Shiffrin is történelmet írhat alpesi síben az olimpián, Vonn szereplése nagy kérdés

FÉRFIAK

Marco Odermatt 28 éves, a világkupában szinte minden szakágban nagy fölénnyel vezet. Összetettben, lesiklásban, szuper-G-ben és óriás-műlesiklásban is, egyedül szlalomban nem, igaz, utóbbiban nem is versenyez… A játékok nagy sztárja lehet a svájci – sportágaktól függetlenül is. A legutóbbi négy alkalommal megnyerte az összetett világkupát, és aligha akadályozhatja meg bárki, hogy megszerezze ötödik nagy kristálygömbjét is. Az óriás-műlesikás olimpiai bajnoka, de nem lenne meglepő, ha Milánó–Cortina után több szakágban is címvédővé válna. Az alpesi sí történetében a legtöbb olimpiai aranyat Kjetil André Aamondt és Janica Kostelic szerezte, négyet-négyet, nem lenne meglepő, ha Odermatt csatlakozna hozzájuk a következő hetekben.

Még az olimpia előtt nyilatkozta a Nemzetközi Síszövetség (FIS) vlogjában: „Annyi versenyt szeretnék nyerni az olimpia előtt, amennyit lehetséges, és egészséges önbizalommal szeretnék megérkezni a játékokra. Versenyről versenyre akarok haladni, három számom biztosan lesz, még nem tudom, hogy a csapatkombinációban is szerepelek-e.”

De ki szoríthatja meg Odermattot?

Lesiklásban a honfitárs, a két vk-futamot is megnyerő, összetettben a második helyen álló Franjo von Allmen vagy az olasz Giovanni Franzoni, aki a legnagyobb klasszikust, a kitzbüheli lesiklást nyert meg. Ha csak a szakági vetélkedéseket nézzük, a norvég születésű, de brazil színekben versenyző Lucas Pinheiro Braathen óriás-műlesiklásban ott van Odermatt mögött, hátránya nem kevés, 103 pont, ám így is a brazil az, aki a legközelebb áll Odermatthoz azokban a számokban, amelyekben a svájci is versenyez. A műlesiklásban gyakorlatilag bárki megnyerheti az olimpiai aranyat. Atle Lie McGrath vezeti a szakági vk-t, de jellemző a szám sokszínűségére, hogy a norvég előnye csupán egy pont Braathen előtt. Szuper-G-ben Odermatt abszolút éllovas, hozzá legközelebb a 34 éves osztrák Vincent Kriechmayr áll.

NŐK

Mikaela Shiffrin azon kevesek közé tartozik, akik már minden szakágban nyertek világkupaversenyt. Azonban az utóbbi években már csak a lassabb, technikai számokra koncentrál. A kétszeres olimpiai bajnok nagy fölénnyel vezeti az összetett világkupát, ám feltűnő, hogy az utóbbi időben csak műlesiklásban nyert vk-versenyt. Ebben viszont óriási fölénnyel vezet, már matematikailag is biztos a vk-győzelmért járó kis kristálygömb. A csapatkombináció világbajnoka volt 2025-ben. Ami az olimpiát illeti, műlesiklásban nem igazán lehet legyőzni, óriás-műlesiklásban nem aranyesélyes, de az érem meglehet neki, illetve ha indul a számban, a csapatkombináció aranya is, amivel a 30 éves amerikai is négyre növelheti ötkarikás aranyai számát.

„Cortina az a hely, amit ismerek és szeretek, így semmi sem gátolhatja meg, hogy csodálatos élményben legyen részem – nyilatkozta Shiffin a USA Todaynek. – Persze, szeretnék gyors lenni, ezért dolgozok a rendelkezésre álló időben.”

Lindsey Vonn szereplése bizonytalan a balesete után (Fotó: Getty Images)

A 41 éves Lindsey Vonn története és esetleges olimpiai aranya Milánó–Cortina egyik legnagyobb sztorija lehetne, elhomályosítva akár Shiffrin szereplését is, azonban az utóbbi napokban óriási kérdőjel került a neve mellé. A 2019-ben visszavonuló, majd 2024 decemberében visszatérő amerikai mostani szezonja egészen fantasztikusan alakult. Kétszer nyert lesiklóversenyt, amivel vezeti a szakági vk-t, és szuper-G-ben is remekel. Összesen hét vk-dobogója van a 2025–2026-os idényben. Azonban a csodálatos szereplés drámai fordulatot vett, az olimpia előtti héten Crans-Montanában bukott és megsérült a bal térde. Kiderült, hogy elülsőkeresztszalag-szakadást szenvedett, de így is vállalja a versenyt… Két korábbi klasszis, Viktoria Rebensburg és Julia Mancuso is elmondta, hogy elméletben így is lehet még síelni. Persze nagy kérdés, hogy milyen eredménnyel. Sérülés nélkül Vonn lesiklásban arany-, szuper-G-ben éremesélyes. Legnagyobb vetélytársa a német Kira Weidle-Winkelmann, az osztrák Cornelia Hütter és a legutóbbi viadalt megnyerő olasz Nicol Delago lehet.