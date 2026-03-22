Alpesisí-vk: Sofia Goggiáé lett a női szuperóriás-műlesiklás kristálygömbje

2026.03.22. 13:55
Sofia Goggiáé lett a szuperóriás-műlesiklás kristálygömbje (Fotó: Getty Images)
alpesisí-vk Sofia Goggia szuperóriás-műlesiklás
Az olasz Sofia Goggia szerezte meg a szuperóriás-műlesiklás elsőségéért járó kristálygömböt a női alpesisízők világkupa-sorozatában.

A szakági versengés Goggia és az őt üldöző új-zélandi Alice Robinson között elég egyértelműen dőlt el, mivel előbbi nemcsak megtartotta pontelőnyét, hanem vasárnap a norvégiai Kvitfjellben zajló vk-döntő megnyerésével jelentősen növelte is, ráadásul legfőbb riválisa csak a 16. időt érte el.

A 33 éves Goggia ebben a számban először hódította el a kristálygömböt, korábban négyszer lesiklásban zárt az élen.

 

 

