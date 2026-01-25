Alpesisí-vk: Shiffrin 108. sikerével kilencedszer nyerte meg a műlesikló-világkupát

Mikaela Shiffrin, az amerikaiak 30 éves szupersztárja imponáló magabiztossággal, 1.67 századmásodperces különbséggel utasította maga mögé a mezőnyt Csehországban, ezzel ő lett az első síző, aki egy szakági vk-t kilencedszer hódított el: honfitársának, Lindsey Vonn-nak lesiklásban, a svéd Ingemar Stenmarknak ugyancsak szlalomban van nyolc-nyolc elsősége, míg az osztrák Marcel Hirscher az összetett vk-t nyerte meg ugyanennyiszer. Közülük Vonn hamarosan akár utolérheti Shiffrint, ugyanis jelenleg jelentős előnnyel vezeti a lesikló-pontversenyt.

Shiffrinnek a mostani volt a 71. vk-elsősége ebben a szakágban, ami a 108 futamgyőzelemhez hasonlóan rekord. Az idényből még két szlalomverseny ugyan hátravan, de az összetettben is élen álló amerikai versenyző előnye 288 pont a második svájci Camille Rast előtt, aki így már nem érheti utol.

Shiffrin a szezonban nyolcból hét műlesikló-viadalon nem talált legyőzőre, így jó formában várja a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiát.