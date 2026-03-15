Alpesisí-vk: Marco Odermatté a szuperóriás-műlesiklás kristálygömbje is

A francia szervezők az erős havazás és a köd miatt döntöttek úgy, hogy nem rendezik meg a futamot, amelyet később sem pótolnak. Ezzel ebben a válfajban, egy versennyel a szezon vége előtt már senki sem tudja megelőzni az éllovas svájci sztársportolót.

Odermatt pénteken az összetett vk-t egymás után ötödször, a lesiklópontversenyt pedig sorozatban harmadszor nyerte meg.

A 28 éves síző hosszú évek óta kiemelkedik a mezőnyből, a milánói-cortinai olimpia viszont nem a tervei szerint alakult, mert ugyan a négy száma közül háromban érmet nyert és a legrosszabb helyezése – lesiklásban – a negyedik volt, diadalmaskodnia nem sikerült: óriás-műlesiklásban és csapatkombinációban ezüst-, míg szuperóriás-műlesiklásban bronzérmes lett.