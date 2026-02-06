Modell, többszörös olimpikonok, nagy feltámadó és fiatal csillagok – a téli olimpia legnagyobb sztárjai

Elöljáróban leszögeznénk, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem fizet az olimpián részt vevő sportolóknak. Az olimpikonok jellemzően szponzoroktól, reklámszerződésekből, médiaszereplésekből és más üzleti tevékenységekből szerzik a bevételeiket, továbbá egyes országok állami jutalmat fizetnek az éremért. Ezek az adatok nem nyilvánosak, így ellentétben például a labdarúgással, nem lehet határozott fizetési összegeket megállapítani. Listánkban azokat az egyéni sportolókat mutatjuk be, akiknek jelentős közösségimédia-elérésük van és emellett köztudottan jelentős reklámszerződésekkel rendelkeznek, mondhatni, azokat, akik híressége túlmutat a sportágán vagy a téli olimpián.

KU AJILING (síakrobata)

Az amerikai származású, de kínai színekben versenyző Ku Ajiling 2022-ben két arany- és egy ezüstérmet nyert Pekingben. Már 15 esztendősen dobogóra állhatott a világbajnokságon, és 18 éves korára – friss olimpiai sikere mellett – nyolc nemzetközi versenyt is megnyert. Az ötkarikás játékokon 17 évesen minden idők legfiatalabb kínai téli olimpiai bajnoka lett, a Time magazin pedig a 100 legbefolyásosabb ember közé választotta. Népszerűségéhez sokat hozzátesz, hogy már fiatal korától kezdve modellkedik, valamint sportolói karrierje mellett a Stanford egyetemre jár. A Forbes listáján 2023-ban a második, 2024-ben a harmadik, tavaly pedig a negyedik legjobban kereső női sportolónak rangsorolták. Többek között a Red Bull, a Porsche, a TCL, a Louis Vuitton, a Gucci és a Bank of China is támogatja, továbbá rendszeresen szerepel divatmagazinok címlapján.

LINDSEY VONN (alpesi síző)

Lindsey Vonn a másik téli olimpikon, aki felfért a Forbes listájára. A 41 éves lesiklóspecialista pályafutása során három olimpiai érmet szerzett: 2010-ben aranyat nyert lesiklásban és bronzot szuperóriás-műlesiklásban, aztán 2018-ban Pjongcsangban szintén harmadik volt lesiklásban. Karrierjét több sérülés hátráltatta, többek között kar- és lábtörések, térdszalagszakadás, eszméletvesztés. Öt évvel a visszavonulása után, 2024 decemberében visszatért azzal a céllal, hogy induljon a milánói-cortinai olimpián. Vonn az ötkarikás játékok előtt elülsőkeresztszalag-szakadást szenvedett, de így is szeretne rajthoz állni. A 41 éves amerikai sportoló portfóliójában szerepel a Rolex, az Under Armour, a Delta, a Land Rovers, a Figs, a Google és a Red Bull is, utóbbival a közelmúltban ünnepelte húsz év óta tartó együttműködését.

MIKAELA SHIFFRIN (alpesi síző)

Mikaela Shiffrin minden idők egyik legsikeresebb alpesi sízőjeként érkezik Olaszországba. Az amerikainak ez lesz a negyedik olimpiája, eddig három érmet, köztük két aranyat nyert. Januárban megszerezte 108. világkupasikerét, igazolva, hogy az olimpián is éremért küzdhet. Támagatói között szerepel az Adidas, a Barilla, az Atomic, a Longines, az Oakley, a Visa és a Land Rover is, de korábban a Red Bull-lal és a United Airlinesszel is dolgozott együtt.

JORDAN STOLZ (gyorskorcsolyázó)

Jordan Stolz a gyorskorcsolya fiatal generációjának egyik legnagyobb ígérete. A 2022-es olimpián már bemutatkozott, azóta azonban világkupa- és világbajnoki sikerekkel jelezte, hogy Milánó–Cortinában több érmes szereplésre is képes lehet. Szponzorai – köztük a Honda, a Ralph Lauren, az Omega és a Comcast/Xfinity – egyértelműen hosszú távú sztárt látnak benne. Az amerikai több távon is kiemelkedő szinten versenyez, ami ritka a modern gyorskorcsolyában.

ILIA MALININ (műkorcsolyázó)

A műkorcsolyázás egyik legnagyobb sztárja Ilia Malinin, akinek a 2026-os lesz az első olimpiája. Az amerikai sportoló már világbajnokként érkezik Olaszországba, és ő volt az első, aki versenyen sikeresen végrehajtotta a négyes Axel ugrást, amivel új fejezetet nyitott a sportág történetében. Bár olimpiai érme még nincs, marketingértéke már most óriási: a Coca-Cola, a Samsung és a Honda is a támogatja. Malinint sokan a műkorcsolya „jövőjének” tartják, olyan sportolónak, aki technikai forradalmat hoz a jégre. Népszerűségét mutatja, hogy felkerült a Forbes harmincas 30 év alatti sportolókból álló listájára.

JAMIE ANDERSON (hódeszkás)

A slopestyle-ban Szocsiban és négy évvel később is aranyérmet nyerő Jamie Anderson 2018-ban egy ezüstöt is begyűjtött. Karrierje során többször megsérült, de mindig visszatért a csúcsra, bizonyítva rendkívüli kitartását és mentális erejét. Híres kreatív és stílusos trükkjeiről, amelyek miatt sok fiatal számára példakép. Pályán kívül környezetvédelmi aktivista, és aktívan részt vesz olyan projektekben, amelyek a női sportolók lehetőségeit és a fenntarthatóságot népszerűsítik. A 35 éves sportolóval egyebek mellett a GoPro, az Oakley és a Monster is szerződésben áll.

CHLOE KIM (hódeszkás)

Kim 13 évesen állt először az X Games dobogóján, és azóta is a hódeszka sportág egyik legerősebb versenyzője. Csak a korhatár miatt nem vehetett részt a szocsi olimpián, ezt követően 17 évesen aranyérmet nyert 2018-ban, majd beválasztották a Time magazin 100 legbefolyásos embere közé. Négy évvel később, Pekingben ismét csúcsra ért, ő volt az első, aki megvédte a címét a halfpipe kategóriában. Mindössze 25 évesen harmadik olimpiájára készül, és nagy esélye van arra, hogy ismét a dobogó tetejére álljon. Szerepelt a Sports Illustrated címlapján, az Álarcos Énekes című show-műsorban és a Nike 2019-es reklámjában Simone Biles és Serena Williams oldalán. Emellett mintáztak róla Barbie babát és viaszfigurát a londoni Madame Tussauds panoptikumban, továbbá saját karaktert kapott a Fortnite című videójátékban. Az NFL jelenlegi egyik legjobb védőjátékosával, Myles Garrett-tel párt alkotó Kimet támogatja többek közt a Nike, a Roxy, az Oakley, a Monster és a Toyota is.

RED GERARD (hódeszkás)

Chloe Kimhez hasonlóan Gerard is a pjongcsangi olimpián robbant be, amikor 17 évesen aranyérmet nyert. Ráadásul az ő esetében a győzelem körülménye is izgalmas volt: a versenyt megelőző estén sokáig bulizott, elaludt a szobájában sorozatnézés közben, elvesztette kabátját, így szobatársáét elkérve versenyzett. Négy évvel később egy negyedik és egy ötödik helyet gyűjtött. Pályán kívül laza és humoros személyisége több cég érdeklődését felkeltette, ennek köszönhetően a Monster, az Oakley, a Quicksilver, a Toyota és az Arbor Snowboards is támogatja.

ALEXIS PINTURAULT (alpesi síző)

Az alpesi sí egyik legismertebb és legsikeresebb versenyzője, aki főként óriás-műlesiklásban és a kombinált számban ér el kiemelkedő eredményeket. Karrierje során többszörös olimpiai érmes, világkupa-győzelmeket és összetettvilágkupa-címeket szerzett, így ő Franciaország legeredményesebb férfi alpesi sízője a világkupák történetében. Pinturault rendkívül sokoldalú versenyző, aki szinte minden alpesisí-számban képes kiemelkedő teljesítményt nyújtani, ami karrierjét a nemzetközi színtéren is legendássá tette. A közösségi médiában több százezres követőbázissal rendelkezik, szponzorai között a Red Bull és a Richard Mille szerepel.

MARCO ODERMATT (alpesi síző)

Az alpesi sí világkupa összetettjét sorozatban négyszer megnyerő svájci óriás-műlesiklásban, szuper-G-ben és lesiklásban is kiemelkedő, domináns teljesítményének köszönhetően a szponzorok sem kerülik el. A svájci Stöckli egy 2030-ig szóló megállapodás értelmében biztosítja a felszerelését, de a Red Bull, a Longines, a Raiffeisen, az Audi és a POC is kiemelt partnerei. A 2022-es olimpiáról egy arannyal hazatérő Odermattot csaknem hatszázezer ember követi az Instagramon. Megbízható, hiteles imázsához jól passzol, hogy nagyon gondosan megválogatja partnereit, ami exkluzivitást és hosszú távú szerződéseket biztosít neki.

ANNA GASSER (hódeszkás)

2014-ben még csak döntőbe jutott, 2018-ban és 2022-ben már aranyérmet is nyert az olimpián, de nem csak ezek miatt, hanem úttörő trükkjeivel is középpontba került. A 34 éves osztráknak félmillió követője van az Instagramon, támogatói között szerepel a Red Bull, a Blue Tomato és a Skullcandy is, legutóbb pedig az Audi osztrák oldalára készült reklámfilm a részvételével.

ERIN JACKSON (gyorskorcsolyázó)

A gyorskorcsolyázó Erin Jackson a 2022-es pekingi játékokon aranyérmet nyert 500 méteren, ezzel ő lett az első színes bőrű nő, aki egyéni sportágban aranyat nyert a téli olimpián. Ez lesz pályafutása harmadik ötkarikás játéka, immár rutinos klasszisként. Szponzorai között olyan nagyvállalatok találhatók, mint a Toyota, a Coca-Cola, a Ralph Lauren és az Omega. Jackson nemcsak sporteredményei miatt fontos szereplő, hanem azért is, mert győzelmével társadalmi mérföldkövet állított fel a téli sportokban.

JESSIE DIGGINS (sífutó)

Jessie Diggins az amerikai sífutás emblematikus alakja, akinek a 2026-os játékok már a negyedik olimpiája. Korábban több olimpiai érmet is szerzett, világbajnokként és összetettvilágkupa-győztesként pedig sporttörténelmet írt hazájában. A Sports Business Journal szerint Diggins az egyik legjobban értékesíthető téli sportoló, olyan partnerekkel, mint a Toyota, a Delta Air Lines, az Oakley és a Salomon. Külön érdekesség, hogy nyilvánosan jelezte: Milánó–Cortina várhatóan pályafutása utolsó olimpiája lesz, ami külön érzelmi töltetet ad szereplésének.