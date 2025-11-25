Curling Eb: megszerezte első győzelmét a magyar férfiválogatott

A viadal eredményközlője alapján a Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Deák György, Varga Balázs összeállítású, eddig nyeretlen együttes – amelyből ezúttal Szabad Tamás maradt ki – az 1/2-es győzelmi mutatóval álló holland csapat ellen lépett jégre kedden, s annak ellenére is izgulnia kellett, hogy öt end után 4–1-re, a nyolcadik felvonás után pedig 6–3-ra vezetett. A kilencedik etapot ugyanis a hollandok 3–0-ra megnyerték, de az utolsó játékrész 2-0-val a magyaroké lett, akik ezzel 8–6-ra nyertek.

Az 1/3-as mutatóval ötödik magyar válogatott szerdán 11 órától a belgákkal (5/0), majd 19 órától a spanyolokkal (3/1) csap össze. A két nyolcas csoportból az elsők közvetlenül az elődöntőbe kerülnek, míg a második és a harmadik helyezettek keresztbe játszanak egymással. Az A-divízióba az első kettő kerül majd fel.

A 2/2-es mérleggel ötödik női együttes 13 órától a házigazda finnekkel mérkőzik.