Milánó-Cortina 2026: a hideg időjárás „rendbe tette” a havat
Az elmúlt napok hideg időjárásának köszönhetően jelentősen javult a hó minősége a februári téli olimpia helyszínein.
Johan Eliasch, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elnöke kiemelte, korábban a szokatlan meleg miatt aggodalommal figyelték, hogy a természetes hó sok helyen nem megfelelő, azonban a komoly hőmérséklet-csökkenés miatt most nincs probléma a kulcsfontosságú helyszíneken. Cortina d'Ampezzóban, Livignóban, Bormióban, valamint Val di Fiemme-ben a feltételek adottak a természetes hó felhalmozásához, illetve a mesterséges hó előállításához.
„A felkészülés nagyon jól halad. A hideg segített. Most úgy tűnik, hogy nem lehet gond, mindent időben, a tervek szerint be lehet fejezni a rajtig. Szóval ez nagyon jó hír” – mondta.
A milánói és cortinai téli játékokat február 6. és 22. között rendezik.
Legfrissebb hírek
Több vármegyében késik a Nemzeti Sport kézbesítése
Egyéb egyéni
2026.01.07. 10:10
Egy hónap múlva kezdődik a téli olimpia
Téli sportok
2026.01.06. 10:59
Ezek is érdekelhetik