Nemzeti Sportrádió

Milánó-Cortina 2026: a hideg időjárás „rendbe tette” a havat

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 16:14
Illusztráció: Getty Images
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 havazás
Az elmúlt napok hideg időjárásának köszönhetően jelentősen javult a hó minősége a februári téli olimpia helyszínein.

Johan Eliasch, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elnöke kiemelte, korábban a szokatlan meleg miatt aggodalommal figyelték, hogy a természetes hó sok helyen nem megfelelő, azonban a komoly hőmérséklet-csökkenés miatt most nincs probléma a kulcsfontosságú helyszíneken. Cortina d'Ampezzóban, Livignóban, Bormióban, valamint Val di Fiemme-ben a feltételek adottak a természetes hó felhalmozásához, illetve a mesterséges hó előállításához.

„A felkészülés nagyon jól halad. A hideg segített. Most úgy tűnik, hogy nem lehet gond, mindent időben, a tervek szerint be lehet fejezni a rajtig. Szóval ez nagyon jó hír” – mondta.

A milánói és cortinai téli játékokat február 6. és 22. között rendezik.

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 havazás
Legfrissebb hírek

Alpesi sí: Marcel Hirscher nem indul a téli olimpián

Téli sportok
2 órája

Agyrázkódása miatt lemarad a téli olimpiáról a háromszoros világbajnok szabadstílusú síző

Téli sportok
Tegnap, 12:36

Milánó 2026: az imolai F1-es pályán is járt az olimpiai láng

Téli sportok
2026.01.07. 10:38

Több vármegyében késik a Nemzeti Sport kézbesítése

Egyéb egyéni
2026.01.07. 10:10

A FIS elnöke szerint nem szabad felhígítani a téli olimpiát

Téli sportok
2026.01.06. 18:17

Milánó 2026: a NOB-igazgató szerint mindenki pontosan tudja, mi a feladata a következő napokban

Téli sportok
2026.01.06. 16:05

Bánhidi Ákos: Minden tekintetben olimpiai főpróba lesz az Európa-bajnokság

Téli sportok
2026.01.06. 15:07

Egy hónap múlva kezdődik a téli olimpia

Téli sportok
2026.01.06. 10:59
Ezek is érdekelhetik