Milánó-Cortina 2026: a hideg időjárás „rendbe tette” a havat

Johan Eliasch, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elnöke kiemelte, korábban a szokatlan meleg miatt aggodalommal figyelték, hogy a természetes hó sok helyen nem megfelelő, azonban a komoly hőmérséklet-csökkenés miatt most nincs probléma a kulcsfontosságú helyszíneken. Cortina d'Ampezzóban, Livignóban, Bormióban, valamint Val di Fiemme-ben a feltételek adottak a természetes hó felhalmozásához, illetve a mesterséges hó előállításához.

„A felkészülés nagyon jól halad. A hideg segített. Most úgy tűnik, hogy nem lehet gond, mindent időben, a tervek szerint be lehet fejezni a rajtig. Szóval ez nagyon jó hír” – mondta.

A milánói és cortinai téli játékokat február 6. és 22. között rendezik.