Dakar rali: Nasszer újabb nagy napja!



A pihenőnap előtt már fáradt a mezőny. A versenyzők azonban tisztában vannak vele, hogy az előttük álló pénteki szakaszt teljesítve egy lépéssel közelebb kerülnek a célhoz. Mert a szünnapon pihenhetnek, új életet lehelhetnek a megviselt járművekbe és vehetnek egy nagy lendületet a végső hajsza előtt.

Csakhogy a pihenőnap előtti szakasz azért még próbára teszi a mezőnyt – ez az első olyan szakasz, amely végig homokos, amelyen ha az ember nem koncentrál minden idegszálával, nagyon megütheti a bokáját. És néhányan sajnos meg is ütötték…

Nasszer al-Attijah azonban nem volt köztük. Az ő szakaszgyőzelmei a homokon legalább annyira természetesek, mint az, hogy reggel felkel a nap és felmelegítve „vendégmarasztalóvá” varázsolja a dűnéket. A katari versenyző neve mellett öt Dakar-győzelem áll, és mindenki tudja, hogy homokon a legjobbak közé tartozik – ezt ezúttal is bizonyította. Tizenötödikként rajtolt, ám kivételes tudását megcsillantva a leggyorsabb idővel ért célba – ez volt a 49. részsikere a Dakaron, amellyel át is vette a vezetést a dél-afrikai Henk Lategantól, akinél 6 perc 10 másodperccel volt gyorsabb.

„Melós nap volt, megpróbáltam úgy nyomni a gázt, ahogy csak tudtam, de nem gondoltam, hogy átvesszük a vezetést. Ez fantasztikus hír – mondta Al-Attijah a maga visszafogott módján. – Az elmúlt napok nagyon nehezek voltak, próbáltunk a lehető legkevesebbet hibázni, a lehető legkevesebb defektet kapni, és ez lesz a taktikánk az előttünk álló héten is.”

A Dacia-csapat azonban nemcsak Nasszer részsikerének örülhetett, hanem annak is, hogy a ralilegenda Sébastien Loeb másodikként ért célba a szakaszon és elkezdte a felzárkózást az összetettben (már a hatodik).

A motorosoknál Daniel Sanders továbbra is remek formában van: a harmadik helyről rajtolva gyorsan utolérte előbb Nacho Cornejót, majd pedig Luciano Benavidest is, és végül 2:40 perces előnnyel ért célba. Egy hibát azonban mégis elkövetett, a nagy sietségben figyelmen kívül hagyott egy sebességkorlátozást, ami miatt hat másodperces büntetést kapott. A szakaszgyőzelem így Ricky Brabec neve mellé került, az összetettben azonban továbbra is Sanders vezet.

Gyenes Emánuel a 27. helyen áll az összetettben, az Original by Motul kategóriában (vagyis azok között a versenyzők között, akik szervizháttér nélkül, a motorjukat maguk szerelve versenyeznek) az ötödik helyről várja a Dakar második felét.

48. DAKAR RALI

Az állás a 6. szakasz (Hail–Rijád, össztáv: 915 km, ebből szelektív szakasz: 326 km) után

Autósok: 1. Nasszer Al-Attiyah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia Sandriders) 24:18:29, 2. Lategan, Cummings (dél-afrikai, Toyota Hilux) 6:10 perc hátrány, 3. Roma, Haro (spanyol, Ford Raptor 9:13 p h.

Motorosok: 1.Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 24:41:00, 2. Brabec (amerikai, Honda) 00:45 p h., 3. Benavides (argentin, KTM) 10:15 p h., …27. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 5:00:26 ó h.

Kamionosok: 1. Mitchel Van Den Brink, Bart Van Heun, Jarno Van De Pol (holland, Eurol Rallysport) 28:04:08, 2. Macík, Tomásek, Svanda (cseh, MM Technology) 35:24 p h. 3. Loprais, Kripal, Stross (cseh, Iveco) 46:10 p h.