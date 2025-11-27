Nemzeti Sportrádió

Kikapott a szlovákoktól a női csapat, az utolsó forduló dönt a továbbjutásról a curling Eb-n

2025.11.27. 11:23
Fotó: Getty Images
A magyar női curlingválogatott 7–4-re kikapott a szlovák csapattól a finnországi Európa-bajnokság B-divíziójának csütörtöki játéknapján, így az elődöntőbe jutás a pénteki napon dől el.

 

A Lahtiban zajló kontinensviadalon a Lauchsz Laura Ildikó, Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya és Orbán Hanna Regina alkotta együttes négy end után 3–2-re vezetett, majd fordítottak a szlovákok, a hetedik játékrész végén pedig egyenlő volt az állás (4–4). A következő két endet a szlovákok nyerték összesítve 3–0-ra, és ezzel lezárták a meccset.

A magyar együttes mérlege a nyolcadik mérkőzése után ötvenszázalékos, de olyan sűrű a mezőny – öten is 4/4-gyel állnak –, hogy a pénteki, lengyelek (3/5) elleni záráson egy újabb siker elődöntőt érhet. A lettek és az észtek már továbbjutottak, így még két hely kiadó.

A nőknél tíz csapat alkotja a B-divízió mezőnyét, az első négy az elődöntőbe kerül, a döntősök pedig feljutnak az A divízióba.

A Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Deák György, Varga Balázs összeállítású férficsapat – amely hat forduló alatt csupán egyszer győzött – este a szlovákokkal találkozik.

CULING EB, LAHTI
B-divízió, csoportkör
Nők
Szlovákia–Magyarország 7–4

Férfiak
18.00: Magyarország-Szlovákia

 

