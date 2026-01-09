NFL: már most elvérezhet a Bills? Wild Card-kör beharangozó Buday Zoltánnal

Jön, jön, jön! Hétvégén kezdődik az NFL-rájátszás, annak is a Wild Card köre, amelyből néhány eddig el sem jutó csapat kimarad, de tizenketten pályára lépnek – köztük a Buffalo Bills, amely a gyűrűre hajt, de korántsem biztos, hogy akárcsak a Divisonal Roundig is eljut... Mindezt az Amerikából jöttem első 2026-os adásában vitattuk meg vendégünkkel, Buday Zoltánnal, a PFF senior analystjával, a 4th and Lond podcast társházigazdájával és az Arena4 szakkomentátorával.