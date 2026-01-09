Újabb világklasszist igazolt a Füchse Berlin, 2027-től összeáll a nagy trió – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

2026.01.09. 15:23
Dika Mem 2027 nyarán érkezik a Füchséhez (Fotó: Getty Images)
A német kézilabda-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Füchse Berlin bejelentette, hogy szerződtette Dika Memet, aki 2027 nyarán csatlakozik a csapathoz.
Kézilabda
2026.01.02. 14:19

A Füchse Berlin ügyvezetője elismerte, hogy ajánlatot tettek Dika Memért

Bob Hanning: Most már csak Párizs és köztünk kell döntenie.

A Füchse Berlin ügyvezető igazgatója, Bob Hanning a Bildnek adott évértékelő interjújában elismerte, hogy csapata már kész ajánlatot tett a Barca klasszisáért, Dika Memért, és január 9-én a német klub bejelentette, hogy megszerezte a francia jobbátlövőt.

A 28 éves kézilabdázó már 52 elsőséget szerzett pályafutása során, volt már olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok, emellett háromszor nyert Bajnokok Ligáját is.

A megállapodás értelmében Mem 2027 nyarán csatlakozik a berliniekhez, akikkel négyéves szerződésben állapodott meg.

„Nagyon várom, hogy csatlakozzam a csapathoz, a Füchse rengeteget tett a megszerzésemért. Hosszú ideje Spanyolországban vagyok, itt az ideje, hogy kipróbáljam magam a Bundesligában. A Füchse évek óta meggyőzően teljesít, és ennek én is részese akarok lenni. Próbálom a csapatomat további magasságokba emelni, és megpróbálok annyi trófeát nyerni, amennyi lehetséges. Várom a szurkolókkal való találkozást is. Aitor Arino és Lasse Andersson is nagyon jókat mondott a klubról” – olvasható Mem nyilatkozata a klub hivatalos honlapján.

A Füchse már korábban bejelentett egy olyan új szerzeményt, aki 2027-ben csatlakozik a csapathoz, a világbajnok és olimpiai bajnok Simon Pytlick a Flensburgtól érkezik, így jövő nyáron összeáll a félelmetes Pytlick, Mem, Gidsel hármas Berlinben. 

 

