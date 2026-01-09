Nemzeti Sportrádió

Egykori játékosa vesz részt próbajátékon az Újpestnél

2026.01.09. 15:51
Lirim Kastrati (balra) próbajátékon vesz részt az Újpestnél (Fotó: NS-archív)
Az Újpest FC labdarúgócsapata a hivatalos honlapján közölt információkat a sérültekről, és bejelentett egy próbajátékost is.

Lirim Kastrati 2020 nyara és 2023 tele között erősítette az Újpestet, 82 meccsen háromszor volt eredményes, első idényében Magyar Kupát nyert a lila-fehérekkel.

A 26 éves jobbhátvéd 2024 januárjában a lengyel Widzew Lódzhoz szerződött, első félszezonjában ötször, míg a 2024–2025-ös idényben 12-szer szerepelt a lengyel élvonalban, az Ekstraklasában, 2025 nyara óta viszont csapat nélkül volt. Az Újpest beszámolója szerint a koszovói labdarúgó saját felelősségére vesz részt náluk próbajátékon.

A sérültekről is beszámolt az Újpest, az MTK elleni mérkőzésen agyrázkódást szenvedő Kaczvinszki Dominik könnyített edzéseket végez, január közepén pedig újabb kontrollvizsgálat vár rá. Fehér Csanád egyelőre csak konditermi edzéseket végezhet, miután beszakadt a combhajlító izma, az ő visszatérésére még hosszabb ideig kell várni. Helmich Pálnak a közelítő izma sérült, és a legfrissebb MR-vizsgálat eredménye alapján szeméremcsont-gyulladása van. Fran Brodic szeméremcsont-sérüléssel bajlódik, kérdéses, hogy mikor térhet vissza. A hajlítóizom-sérüléssel bajlódó Bese Barnabás, a vádliproblémákkal küzdő Tajti Mátyás és Tamás Krisztián vélhetően hamarosan újra a csapattal készülhet.

Horváth Krisztofer és Geiger Bálint kisebb betegség miatt nem utazott el a kerettel az edzőtáborba, de nemsokára ők is csatlakozhatnak. Az utánpótlásban szereplő Katona Benedek, Varga Márton, Vas Bence és Szentmihályi Ádám is bizonyítási lehetőséget kap Szélesi Zoltán vezetőedzőtől.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Lirim Kastrati (koszovói, klub nélkül), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)

 

