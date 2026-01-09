Nemzeti Sportrádió

Vívás: négy női kardozónk a tuniszi GP-viadal főtábláján

K. E.K. E.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 17:12
null
A „friss” magyar bajnok Spiesz Anna tust is alig kapott az ötös asszókban, hibátlan csoportkörének köszönhetően pedig egyből a főtáblára jutott (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
vívás női vívás női kard
A három kiemelt magyar mellé a főtáblára csupán egy csatlakozott a kardozók tuniszi Grand Prix-viadalának női versenyében.

 

Hogy erős a magyar női kard, azt az is mutatja, hogy hárman is ott van a világranglista élmezőnyében, mindez azt is jelentette, hogy Battai Sugár, Katona Renáta és Szűcs Luca igazoltan hiányozhatott a pénteki selejtezőből a kardozók tuniszi GP-viadalának női versenyében, nyolcan viszont pástra léptek – fájó, hogy közülük csupán Spiesz Anna örülhetett (a „friss” magyar bajnok tust is alig kapott az ötös asszókban, hibátlan csoportkörének köszönhetően pedig egyből a főtáblára jutott), a többiek, köztük Pusztai Liza, sajnos kiestek.

Tuniszban pénteken a férfiak selejtezője következik – a versenyt Szilágyi Áron kihagyja.

GRAND PRIX-VERSENY, TUNISZ
Kard. Nők. Egyéni. 
A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár, Katona Renáta, Szűcs Luca kiemelt, Spiesz Anna 6 győzelem/0 vereség, Domonkos Emese 3/2, Masa Csenge 3/3, Keszei Kira 3/3, Kovács Zsanett 3/3, Pusztai Liza 3/3, Szaniszló Dorottya 2/4, Bognár Liza 0/6 (kiesett). 
A 96 közé jutásért: Pusztai–Sayles (amerikai) 15:4, Masa–Liszina (orosz) 15:8, Keszei–Kovács Zs. 15:5, Di Carlo (olasz)–Szaniszló 15:9. 
A 64 közé jutásért: Popova (orosz)–Pusztai 15:11, Passaro (olasz)–Keszei 15:14, Possick (amerikai)–Domonkos 15:10, Pérez (spanyol)–Masa 15:5

 

vívás női vívás női kard
Legfrissebb hírek

Vívás: három európai helyszínen kerülnek főszerepbe a kadétok

Utánpótlássport
13 perce

Vívás: öt magyar férfi párbajtőröző a 64 között a fudzsejrai vk-n

Egyéb egyéni
3 órája

Vívás: négy magyar a női tőrözők hongkongi vk-viadalának főtábláján

Egyéb egyéni
11 órája

Vívás: öt magyar a főtáblán a női párbajtőrözők fudzsejrai vk-viadalán

Egyéb egyéni
Tegnap, 16:10

Vívás: Zhou Xinyao értékes tagja a junior női tőrválogatottnak

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Vívás: Taivainen Bence világkupa-győzelemmel kezdte az új évet

Utánpótlássport
2026.01.07. 12:30

Vívás: kevéssel maradt le a vk-éremről a junior női párbajtőrcsapat

Utánpótlássport
2026.01.06. 20:38

Vívás: Kozma Laura a nyolcaddöntőig jutott az udinei vk-n

Utánpótlássport
2026.01.06. 15:56
Ezek is érdekelhetik