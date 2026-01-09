Vívás: négy női kardozónk a tuniszi GP-viadal főtábláján

Hogy erős a magyar női kard, azt az is mutatja, hogy hárman is ott van a világranglista élmezőnyében, mindez azt is jelentette, hogy Battai Sugár, Katona Renáta és Szűcs Luca igazoltan hiányozhatott a pénteki selejtezőből a kardozók tuniszi GP-viadalának női versenyében, nyolcan viszont pástra léptek – fájó, hogy közülük csupán Spiesz Anna örülhetett (a „friss” magyar bajnok tust is alig kapott az ötös asszókban, hibátlan csoportkörének köszönhetően pedig egyből a főtáblára jutott), a többiek, köztük Pusztai Liza, sajnos kiestek.

Tuniszban pénteken a férfiak selejtezője következik – a versenyt Szilágyi Áron kihagyja.

GRAND PRIX-VERSENY, TUNISZ

Kard. Nők. Egyéni.

A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár, Katona Renáta, Szűcs Luca kiemelt, Spiesz Anna 6 győzelem/0 vereség, Domonkos Emese 3/2, Masa Csenge 3/3, Keszei Kira 3/3, Kovács Zsanett 3/3, Pusztai Liza 3/3, Szaniszló Dorottya 2/4, Bognár Liza 0/6 (kiesett).

A 96 közé jutásért: Pusztai–Sayles (amerikai) 15:4, Masa–Liszina (orosz) 15:8, Keszei–Kovács Zs. 15:5, Di Carlo (olasz)–Szaniszló 15:9.

A 64 közé jutásért: Popova (orosz)–Pusztai 15:11, Passaro (olasz)–Keszei 15:14, Possick (amerikai)–Domonkos 15:10, Pérez (spanyol)–Masa 15:5