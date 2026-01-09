Sport egészségtudatosan és digitálisan: egyedülálló nemzetközi konferenciát rendeznek Győrben

„A »SPEED 2026 – Sport egészségtudatosan és digitálisan« elnevezésű eseményen főként a kardiológiai és a neurológiai betegségek utáni rehabilitáció, a sportba való visszatérés, valamint az ezt segítő okoseszközök és mesterségesintelligencia-alapú mérési megoldások kerülnek a középpontba” – olvasható a lapunkhoz eljuttatott közleményben.

Dr. Szelid Zsolt, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar Sportmedicina és Digitális Egészségtudományi Tanszékének vezetője az MLSZ Orvosi Bizottságának elnökeként hosszú ideje foglalkozik az egészségügyi problémák sportot érintő kérdéseivel. Kardiológus és sportorvostan szakorvosként sokan fordulnak hozzá, hogy szívet vagy idegrendszert érintő betegségekkel milyen mozgásformát válasszanak, vagy hogyan térjenek vissza a sportoláshoz. A téma nemcsak az élsportolókat érinti, hanem nagy létszámban azokat az amatőr sportolókat is, akik valamilyen nehézséggel küzdve szeretnének egészségtudatosan és biztonságosan mozogni – ez áll a mostani konferencia életre hívása mögött.

„Azt mindannyian tudjuk, hogy sérülés után az érintett személy nem tud sportolni, rehabilitációra van szüksége, mert fáj valamije. De mi történik akkor, ha valakinek olyan betegsége van, ami nem fáj rögtön? Például magas a vérnyomása, szívinfarktusa vagy agyvérzése volt, esetleg cukorbeteg? Hogyan tudnak ők visszatérni a sportba, milyen szempontokat kell figyelembe venniük? Ezekre a kérdésekre adunk választ a program során külföldi és hazai szakértők segítségével, akik az élsportból tanult módszerekről, mérési technikákról és egyedülálló kutatási eredményekről beszélnek majd az érdeklődőknek” – vázolta fel dr. Szelid Zsolt, az esemény főszervezője, aki kiemelte, hogy a program cukorbeteg vagy szívbeteg gyermekek sportolásáról szóló részét online is közvetíteni fogják.

Az eseményen a hazai szakemberek nemzetközi orvostudományi szféra olyan elismert alakjai is előadnak, mint az egyesült államokbeli Princeton Egyetem professzora, dr. Nicole Avena, aki a sporttáplálkozás témáját dolgozza fel, vagy dr. Verhagen Evert, az UEFA fő tudományos tanácsadója, aki a betegség utáni visszatérés monitorozásáról beszél majd a futballra fókuszálva.

Az eseményről bővebb információ a konferencia weboldalán található, ahol a regisztrációval kapcsolatos tudnivalókról is olvashatnak az érdeklődők.