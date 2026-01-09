David Villa szerint világbajnok lehet Spanyolország

– Mivel telnek mostanában a napjai?

– Igyekszem élvezni az életet, minél több időt tölteni a családommal, és rengeteget foglalkozom a futballhoz köthető tevékenységekkel – válaszolta a madridi As-nak adott interjúban a 2020-ban visszavonult, világbajnok David Villa. – Az időm nagy részét a játékosügynökséggel foglalkozó cégemhez köthető feladatok, illetve a La Liga és a FIFA nagyköveteként végzett munkám teszi ki. Igyekszem megtalálni az egyensúlyt, hogy minél többet lehessek a családommal, ami az életem jelenlegi szakaszában kiemelten fontos.

– Ötvenkilenc góllal ön a spanyol válogatott történetének legeredményesebb játékosa. Hogyan látja a jelenlegi csatárhelyzetet? Lát rá esélyt, hogy már a vb-n ott lehessen a jövő egyik nagy reménysége, a Real Madrid 21 éves csatára, Gonzalo García?

– Nagyon fiatal csatár, remek adottságokkal, és ami a legfontosabb, hogy többször bizonyította már, hogy lehet rá számítani. Ha megkapja a lehetőséget, általában él vele. A Real Madridban kiváló támadók vannak, így sokáig partvonalon kívülre került, de amikor esélyt kapott, egyből megmutatta, mire képes. Ez nagyon dicséretes, és sokat elárul róla. Az a szövetségi kapitányon múlik, hogy elviszi-e a világbajnokságra, de a tehetsége adott.

– A sokáig alapembernek számító Álvaro Morata viszont tavaly mindössze három mérkőzésen játszott a válogatottban. Hogy látja az ő helyzetét, van még számára visszaút a nemzeti csapatba?

– Biztos vagyok benne, hogy senki nem felejtette el őt a válogatottnál. Fontos játékos, még akkor is, ha nehéz időszakon megy keresztül. Sok idő van még a világbajnokságig, és a futballban egyik napról a másikra változhat a helyzet. Most rossz formában van, de lehet, hogy az egyik héten négy gólt szerez, és minden megváltozik. Neki is azt üzenném, hogy maradjon nyugodt, mert hiába tűnik most rossznak a helyzet, lehet, hogy hamarosan minden jóra fordul.

– Kapusposzton viszont több lehetőség is van, és más pozíciókban is vitatéma lehet, hogy ki kapjon lehetőséget. Ez mekkora gondot jelenthet?

– Úgy kérdezik ezt, mintha ez probléma lenne. Annak örülnék a legjobban, ha minden posztra lenne tizenöt bevethető játékos. A szövetségi kapitánynak ez nyilván fejtörést okoz, de a spanyol válogatott szempontjából nagyszerű, hogy szinte minden poszton ilyen nagy a merítési lehetőség.

– Milyennek látja a mostani válogatottat az önök generációjához képest?

– Nehéz lenne összehasonlítani a két csapatot, és nem is lenne szerencsés. Ami biztos, hogy a mostani válogatott is nagyon erős, és ezt minden mérkőzésen bizonyítja. Megnyerte az Európa-bajnokságot, és minden esélye megvan arra, hogy megszerezze a második csillagot, és idén világbajnok legyen.

– A fia, Luca nemrég győztes gólt szerzett a Real Madrid ellen az U13-as korosztály számára kiírt La Liga Futures sorozatban. Ő is olyan sokra viheti majd, mint ön?

– Ő még abban a korban van, amikor az a legfontosabb, hogy élvezze a játékot. Igyekszem mindenben segíteni és támogatni, de egyelőre nem lehet megmondani, hogy mire viheti. Nagyon nehéz eljutni oda, hogy valakiből profi futballista legyen. Kitartónak, következetesnek kell lenni, és ez nem egyszerű ebben a korban. De ott vagyok mellette, és amíg szenvedéllyel és szívesen csinálja, addig én boldog vagyok.