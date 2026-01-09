La Liga: Deco elárulta, miért szerződteti Cancelót a Barca

Noha a bejelentésre csak a Spanyol Szuperkupa után kerül sor, az FC Barcelona sportigazgatója, Deco gyakorlatilag megerősítette a sajtóértesüléseket: a csapatot kölcsönben a 2023–24-es idényben már erősítő Joao Cancelo a következő fél évben a katalánok játékosa lesz.

„Azért szerződtettük Joao Cancelót, mert olyan labdarúgó, aki javítja a csapat minőségét. A téli transzferidőszakban a fejlődés számít: ha a keret nem lesz erősebb, vagy éppenséggel gyengébb lesz, az igazolásoknak nincs semmi értelme. Nincs arról szó, hogy gondjaink lennének a középső védő posztján: Ronald Araújo hamarosan visszatér, a vezetőedző szerint vele eggyel több középhátvédünk lesz. Cancelo érkezése azonban lehetővé teszi, hogy Eric Garcíának ne kelljen jobb oldali védőt játszania, továbbá, hogy Jules Koundé szükség esetén a védelem közepén is bevethető legyen” – magyarázta el az újságíróknak az egykori kiváló portugál középpályás, miért honfitársára esett a gránátvörös-kékek választása.

