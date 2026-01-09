Nemzeti Sportrádió

La Liga: Deco elárulta, miért szerződteti Cancelót a Barca

2026.01.09. 16:39
Deco szerint jó üzlet Joao Cancelo megszerzése (Fotó: Getty Images)
Jóllehet hivatalosan csak a Spanyol Szuperkupa fináléja után jelenti be az FC Barcelona az Al–Hilal portugál válogatott szélsőhátvédjének, Joao Cancelónak a kölcsönvételét, a katalánok sportigazgatója, a gránátvörös-kékek sportigazgatója, Deco már arról beszélt, milyen előnyökkel járhat a szárnyvédő megszerzése.

Noha a bejelentésre csak a Spanyol Szuperkupa után kerül sor, az FC Barcelona sportigazgatója, Deco gyakorlatilag megerősítette a sajtóértesüléseket: a csapatot kölcsönben a 2023–24-es idényben már erősítő Joao Cancelo a következő fél évben a katalánok játékosa lesz.

„Azért szerződtettük Joao Cancelót, mert olyan labdarúgó, aki javítja a csapat minőségét. A téli transzferidőszakban a fejlődés számít: ha a keret nem lesz erősebb, vagy éppenséggel gyengébb lesz, az igazolásoknak nincs semmi értelme. Nincs arról szó, hogy gondjaink lennének a középső védő posztján: Ronald Araújo hamarosan visszatér, a vezetőedző szerint vele eggyel több középhátvédünk lesz. Cancelo érkezése azonban lehetővé teszi, hogy Eric Garcíának ne kelljen jobb oldali védőt játszania, továbbá, hogy Jules Koundé szükség esetén a védelem közepén is bevethető legyen” – magyarázta el az újságíróknak az egykori kiváló portugál középpályás, miért honfitársára esett a gránátvörös-kékek választása.

SPANYOL SZUPERKUPA
DÖNTŐ
2026. január 11., vasárnap
20.00: FC Barcelona–Real Madrid (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

 

