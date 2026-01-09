Nemzeti Sportrádió

Újabb erdélyi klubbal hozta hírbe a román sajtó Janurik Kingát

B. M.B. M.
2026.01.09. 15:34
null
Janurik Kinga Romániában folytathatja (Fotó: Árvai Károly)
Beszterce helyett Brassóban köthet ki Janurik Kinga, a Ferencváros kapusa: a Gazeta Sporturilor bukaresti portál értesülései szerint a Corona Brasov megegyezett a magyar válogatott játékossal.

 

Román sajtóhírek szerint Janurik iránt ősszel még a Bajnokok Ligájában szereplő Gloria Bistrita érdeklődött, amely azonban időközben a svéd Evelina Erikssont és a román válogatott Daciana Hosut (jelenleg mindkettő a CSM Bucuresti kapusa) szerződtette a következő idényre. 

A brassóiaktól viszont távozik a szintén román válogatott Bianca Curment, aki a nyártól a Dunarea Braila játékosa lesz, ezért szemelték ki Janurikot. A hírek szerint két évre aláíró magyar kapus váltótársa a Besztercétől érkező brazil Renata Arruda lesz, de a nagy terveket szövögető Corona a balátlövő Bianca Bazaliut és a balszélső Kerekes Évát is leigazolta erdélyi riválisától, a kispadra pedig a norvég Bent Dahl érkezik. 

A Beszterce jelenleg a második, a Brassó a harmadik helyen áll a román Nemzeti Ligában, és a Corona vasárnap a Dijon elleni hazai mérkőzéssel kezdi meg szereplését az Európa-liga csoportkörében. 

 

