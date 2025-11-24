Nemzeti Sportrádió

Curling Eb: a magyar férfi és női csapat is kikapott a hétfői játéknapon

V. J./MTIV. J./MTI
2025.11.24. 17:19
Illusztráció: Földi Imre
A magyar férfi és női válogatott is kikapott hétfőn a finnországi curling Európa-bajnokság B.divíziójában.

A viadal eredményközlője alapján a Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Szabad Tamás, Varga Balázs összeállítású férfiegyüttes – amelyből ezúttal Deák György maradt ki – az írek ellen lépett jégre, s ugyan 1:7-es állásnál az ötödik játékrészt 3–0-ra megnyerte, kilenc end után, 11–6-os hátrányban kezet nyújtott ellenfelének.

A férfiak így háromból három vereséggel állnak, kedden pedig az 1/2-es győzelmi mutatóval rendelkező hollandokkal csapnak össze. A két nyolcas csoportból az elsők közvetlenül kerülnek az elődöntőbe, míg a második és a harmadik helyezettek keresztbe játszanak egymással. Az A divízióba az első kettő kerül majd fel.

A nők – Lauchsz Laura Ildikó, Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera és Tóth-Csősz Orsolya összeállításban – az észtek ellen két felvonás után már hatpontos hátrányban voltak, és bár a következő két endet 2-0-ra, illetve 1–0-ra megnyerték, ezt követően újra a rivális akarata érvényesült. A balti válogatott hat játékrész után, 11:3-as vezetésénél fogadhatta a magyarok gratulációját.

A 2/2-vel ötödik női együttes – amelynek ötödik tagja Orbán Hanna Regina – kedden a házigazda finnekkel (1/3) találkozik. Itt tíz csapat alkotja a B divízió mezőnyét, az első négy az elődöntőbe kerül, a döntősök pedig feljutnak az A.divízióba.

 

