Mindkét magyar csapat kikapott a curling Eb-n

A Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Deák György, Varga Balázs összeállítású férficsapat 9–2-re kapott ki Belgiumtól, így egy győzelemmel és négy vereséggel áll, 19 órától pedig a spanyolok elleni mérkőzéssel zárja szereplését a tornán.

A két nyolcas csoportból az elsők közvetlenül az elődöntőbe kerülnek, a második és a harmadik helyezettek pedig keresztbe játszanak egymással. Az A-divízióba az első kettő kerül majd fel.

A Lauchsz Laura Ildikó, Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya és Orbán Hanna Regina alkotta női válogatottat Lettország 12–7-re győzte le. A magyarok 3/3-as mutatóval állnak, ennek ellenére még van esélyük a feljutásra.

A nőknél tíz csapat alkotja a B-divízió mezőnyét, az első négy az elődöntőbe kerül, a döntősök pedig feljutnak az A-divízióba. A magyar együttes 15 órától az osztrákokkal találkozik, csütörtökön a szlovákok, pénteken pedig a lengyelek következnek.

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG

B-DIVÍZIÓ, LOHJA

Nők

Lettország–Magyarország 12–7

B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Férfiak

Belgium–Magyarország 9–2

KÉSŐBB

Férfiak

19.00: Magyarország–Spanyolország

Nők

15.00: Ausztria–Magyarország