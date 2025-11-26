Nemzeti Sportrádió

Mindkét magyar csapat kikapott a curling Eb-n

2025.11.26. 14:19
Kikapott a magyar női curlingválogatott (Fotó: Facebook/Magyar Curling Szövetség)
magyar curlingválogatott curling Eb curling
A magyar férfi curlingválogatott Belgiumtól, a női csapat pedig Lettországtól kapott ki a finnországi Európa-bajnokság B-divíziójának szerdai játéknapján, Lahtiban.

A Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Deák György, Varga Balázs összeállítású férficsapat 9–2-re kapott ki Belgiumtól, így egy győzelemmel és négy vereséggel áll, 19 órától pedig a spanyolok elleni mérkőzéssel zárja szereplését a tornán.

A két nyolcas csoportból az elsők közvetlenül az elődöntőbe kerülnek, a második és a harmadik helyezettek pedig keresztbe játszanak egymással. Az A-divízióba az első kettő kerül majd fel.

A Lauchsz Laura Ildikó, Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya és Orbán Hanna Regina alkotta női válogatottat Lettország 12–7-re győzte le. A magyarok 3/3-as mutatóval állnak, ennek ellenére még van esélyük a feljutásra.

A nőknél tíz csapat alkotja a B-divízió mezőnyét, az első négy az elődöntőbe kerül, a döntősök pedig feljutnak az A-divízióba. A magyar együttes 15 órától az osztrákokkal találkozik, csütörtökön a szlovákok, pénteken pedig a lengyelek következnek.

CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG
B-DIVÍZIÓ, LOHJA
Nők
Lettország–Magyarország 12–7
B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
Belgium–Magyarország 9–2

KÉSŐBB
Férfiak
19.00: Magyarország–Spanyolország
Nők
15.00: Ausztria–Magyarország

 

 

