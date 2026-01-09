Vívás: öt magyar férfi párbajtőröző a 64 között a fudzsejrai vk-n

Siklósi Gergely és Andrásfi Tibor kiemeltként csak a főtáblán kezd szombaton a férfi párbajtőrözők fudzsejrai vk-viadalán – hosszú időn keresztül ebben a „kategóriában” tüntethettük fel Koch Mátét is, ő azonban decemberben kicsúszott a világranglista első 16 helyezettje közül.

De a decemberben pályafutása második egyéni magyar bajnoki címét begyűjtő párizsi aranyérmés az ob-győzelme után épp arról beszélt hosszabban, hogy egyáltalán nem bánatos emiatt, az ötös asszóktól és a selejtezőktől meg egyáltalán nem tart. Nos, ezt pénteken Fudzsejrában bizonyította, hiszen hibátlan csoportkörének köszönhetően rögtön csatlakozott olimpiai bajnok társaihoz a 64 közé.

A párizsi győztesek közül sajnos Nagy Dávidnak nem sikerült a pénteki selejtező, búcsúzni kényszerült, a további pástra lépő magyarok közül két fiatal örülhetett a nap végén: Keszthelyi Zsombor szintén hibátlan csoportasszók után jutott a főtáblára, míg Kovács Gergely ebben a kanyarban egyszer kikapott, így mehetett a „darálóban”, onnan viszont győztesen keveredett ki – más kérdés, hogy a két fiatal szombaton egymás ellen köt be a 64 között…

A férfiak főtáblás küzdelme mellett a hölgyekét is megrendezik Fudzsejrában szombaton, ott Muhari Eszter, Gachályi Réka, Salamon Réka, Dékány Kinga és Gnám Tamara léphet pástra.

VILÁGKUPAVERSENY, FUDZSEJRA

Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Siklósi Gergely, Andrásfi Tibor (kiemeltek), Koch Máté 6 győzelem/0 vereség, Keszthelyi Zsombor 6/0, Kovács Gergely 5/1, Fenyvesi Csaba 4/2, Nagy Dávid 3/2, Bakos Bálint 3/3, Keresztes Ádám 3/3, Csabai Máté 2/3, Somody Soma 2/4, Osman-Touson Maruán 2/4. A 160 közé jutásért: Keresztes–Puah (szingapúri) 15:11, Bakos–Griffitsh (amerikai) 11:10, Gonell (spanyol)–Csabai 9:8. A 96 közé jutásért: Kovács–Jang Feng-ming (kínai) 10:9, Fenyvesi–Nakadzsima (japán) 15:12, Keresztes–Hsieh Jarov (kanadai) 9:8, Shan (kanadai)–Bakos 11:10, Zhang (kanadai)–Nagy D. 15:11. A 64 közé jutásért: Kovács–Billa (francia) 15:10, Sito (szingapúri)–Keresztes 15:10, Opanaszenko (ukrán)–Fenyvesi 15:9