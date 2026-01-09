Nemzeti Sportrádió

Távozott a Kazincbarcika kapusa – hivatalos

2026.01.09. 16:34
Bánfalvi Gergő visszatér a Vasashoz (Fotó: kbsc.hu)
NB I Vasas Kazincbarcika
A Kazincbarcika labdarúgócsapata a saját hivatalos honlapján jelentette be Bánfalvi Gergő távozását.

A Kazincbarcika 2025 nyarán vette kölcsön a Vasastól Bánfalvi Gergőt, de a 20 éves kapus nem mutatkozott be az NB I-ben, 17 meccsen ült a kispadon.

Bánfalvi, aki az előző idényben egy mérkőzésen védett a Vasasnál az NB II-ben, visszatér az angyalföldiekhez.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: – 
Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

 

Ezek is érdekelhetik