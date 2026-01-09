Távozott a Kazincbarcika kapusa – hivatalos

A Kazincbarcika 2025 nyarán vette kölcsön a Vasastól Bánfalvi Gergőt, de a 20 éves kapus nem mutatkozott be az NB I-ben, 17 meccsen ült a kispadon.

Bánfalvi, aki az előző idényben egy mérkőzésen védett a Vasasnál az NB II-ben, visszatér az angyalföldiekhez.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –