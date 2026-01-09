Távozott a Kazincbarcika kapusa – hivatalos
A Kazincbarcika 2025 nyarán vette kölcsön a Vasastól Bánfalvi Gergőt, de a 20 éves kapus nem mutatkozott be az NB I-ben, 17 meccsen ült a kispadon.
Bánfalvi, aki az előző idényben egy mérkőzésen védett a Vasasnál az NB II-ben, visszatér az angyalföldiekhez.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –