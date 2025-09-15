Nemzeti Sportrádió

Nem keresik meg a pakisztáni hegyekben elhunyt olimpiai bajnok sílövő holttestét

2025.09.15. 19:38
Laura Dahlmeier 31 éves volt (Fotó: Getty Images)
Címkék
gyász sílövészet Laura Dahlmeier
Nem keresik meg a júliusban, Pakisztánban hegymászás közben elhunyt olimpiai bajnok német sílövő, Laura Dahlmeier holttestét.

A 31 esztendős sportolót – aki olimpián két, világbajnokságon hét aranyérmet nyert 2019-es visszavonulásáig – az észak-pakisztáni Karakoram-hegységben, a Laila-csúcs megmászása közben, 5700 méteres magasságban érte baleset, amikor lezuhanó sziklák eltalálták. Mászótársa akkor vészjelzést adott le, majd lejutott az alaptáborba. Közvetlenül utána a klasszis biatlonos felkutatását megakadályozták a rossz látási viszonyok – a mentőhelikopterek sem tudtak felszállni – és a kedvezőtlen időjárás is.

„A helikopteres átrepülés során szerzett tapasztalatok és a mászópartner Laura sérüléseinek súlyosságáról szóló leírása alapján feltételezhető, hogy Laura Dahlmeier azonnal meghalt.”

Menedzsmentjének hétfői tájékoztatása szerint Dahlmeier úgy rendelkezett, hogy halála esetén ne keressék meg a testét, ha a kutatócsapat életveszélynek lenne kitéve. Ezért, noha német hegymászók elkezdtek szervezni egy expedíciót, a küldetést végül törölték.

gyász sílövészet Laura Dahlmeier
