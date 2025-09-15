Nem keresik meg a pakisztáni hegyekben elhunyt olimpiai bajnok sílövő holttestét

A 31 esztendős sportolót – aki olimpián két, világbajnokságon hét aranyérmet nyert 2019-es visszavonulásáig – az észak-pakisztáni Karakoram-hegységben, a Laila-csúcs megmászása közben, 5700 méteres magasságban érte baleset, amikor lezuhanó sziklák eltalálták. Mászótársa akkor vészjelzést adott le, majd lejutott az alaptáborba. Közvetlenül utána a klasszis biatlonos felkutatását megakadályozták a rossz látási viszonyok – a mentőhelikopterek sem tudtak felszállni – és a kedvezőtlen időjárás is.