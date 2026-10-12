Soha rosszabb hétfői meccset! Három gól a ráadásban, hat gól összesen a Levante–Sevillán

A bajnokságot meglepően jól kezdő (s a mezőny legalacsonyabb bérkeretével operáló) Sevilla már a 13. percben megszerezte a vezetést a Ciutat de Valenciában, amikor egy könnyelmű hazaadásra Robbie Ure lecsapott, és a kapust is kicselezve a hálóba helyezett. A nyáron szerződtetett skót támadó a szünet után egy gólpasszt is kiosztott, fejjel készítette le a labdát Félix Correiának – a portugál szélső találatát VAR-vizsgálat után adták meg. Néhány perccel később érkezett a Levante válasza, Brugué remek ütempassza nyomán Iván Romero vette be éles szögből Vlahodimosz kapuját.

A nyolcperces ráadás őrült végjátékot hozott: a hosszabbítás második percében kaotikus akció végén Adrián Dela lőtt 17 méterről látványos gólt a kapu bal oldalába, három perccel később meg Isaac Romero ágyúzott 21 méterről a bal felsőbe, majd megkapta a második sárga lapját, mivel a hazai szurkolótábornak mutogatott. Normális esetben ezzel vége is lett volna a meccsnek, de ez nem egy normális nap volt, mert a 100. percben (avagy a ráadás 10. percében) jött Ifeanyi Ndukwe, aki – miután Vlahodimosz gyors egymásutánban két bravúrt is bemutatott – kapuba tessékelte a némi szerencsével elé pottyanó labdát, pontot mentve Luis Castro csapatának. 3–3

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Levante–Sevilla 3–3 (Iv. Romero 57., Dela 90+3., Ndukwe 90+10., ill. Ure 13., Correia 54., Is. Romero 90+5.)

Kiállítva: Isaac Romero (90+6.)

Vasárnap játszották

Real Sociedad–Deportivo 3–2 (J. Martín 29., Zaharjan 34., G. Guedes 54., ill. M. Soriano 61., Y. Hernández 69. – 11-esből)

Kiállítva: Marín (66.), ill. Amatucci (90.)

Real Betis–Osasuna 5–2 (Isco 10., 67. – az elsőt 11-esből, Ezzalzuli 31., D. Llorente 48., Morante 90+6., ill. Budimir 51., R. García 54.)

Racing Santander–Valencia 2–2 (Zabiri 32., I. Martín 47., ill. Raba 2., Otorbi 65.)

Szombaton játszották

Barcelona–Getafe 3–0 (Gordon 2., Gabriel Jesus 30., Koundé 73.)

Alavés–Atlético Madrid 1–2 (Boyé 45+6. – 11-esből, ill. Grimaldo 33., Romero 87.)

Kiállítva: Á. Pérez (Alavés, 61.)

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao – 0–0-s állásnál a 24. percben félbeszakadt

Real Madrid–Villarreal 1–0 (Y. Diomandé 63.)

Kiállítva: Vinícius Júnior (Real Madrid, 73.)

Pénteken játszották

Málaga–Espanyol 1–1 (A. Nino 90+3., ill. B. Zaragoza 13.)