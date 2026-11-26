Magabiztosan szerezte meg a negyedik győzelmét is a Barca, amely továbbra is hibátlanul vezeti a középöntő 2. csoportját. Aleix Gómez nagy meccset tudhat maga mögött, a spanyol jobbszélső tízszer is eredményes volt.

Az 1. csoportban – amelyben a Veszprém is érdekelt – az első győzelmét szerezte meg a Mathias Gidsel vezette Füchse Berlin, amely a Sipos Adriánt és a Palasics Kristófot felvonultató Melsungent múlta felül. Pontot hullajtott a Paris Saint-Germain is, amely drámai végjátékban bukta el a győzelmet a Wisla Plock ellen. A lengyeleknél Ilic Zoran és Fazekas Gergő is két gólt szerzett, Szita Zoltán nem volt eredményes.