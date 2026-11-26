Férfi kézi BL: továbbra is hibátlan a Barca, Párizsban játszott döntetlent a Wisla Plock
Magabiztosan szerezte meg a negyedik győzelmét is a Barca, amely továbbra is hibátlanul vezeti a középöntő 2. csoportját. Aleix Gómez nagy meccset tudhat maga mögött, a spanyol jobbszélső tízszer is eredményes volt.
Az 1. csoportban – amelyben a Veszprém is érdekelt – az első győzelmét szerezte meg a Mathias Gidsel vezette Füchse Berlin, amely a Sipos Adriánt és a Palasics Kristófot felvonultató Melsungent múlta felül. Pontot hullajtott a Paris Saint-Germain is, amely drámai végjátékban bukta el a győzelmet a Wisla Plock ellen. A lengyeleknél Ilic Zoran és Fazekas Gergő is két gólt szerzett, Szita Zoltán nem volt eredményes.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
1. CSOPORT
Füchse Berlin (német)–Melsungen (német) 33–29 (18–15)
Paris Saint-Germain (francia)–Wisla Plock (lengyel) 29–29 (13–12)
KORÁBBAN
One Veszprém HC–Aalborg (dán) 28–28 (12–12)
2. CSOPORT
Barca (spanyol)–GOG (dán) 35–28 (17–16)