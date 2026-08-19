Mourinho szerint a Real Madridnak nincs szüksége Rodrira
José Mourinho szerint a Real Madrid számára lezárult a keret kialakítása, noha a nyári átigazolási piac még nyitva van.
A Rodri-ügy kapcsán egyértelművé tette, hogy nem érzi hiányát a spanyol középpályásnak, mert szerinte a Real Madridnak így is megfelelő megoldásai vannak: „Nem, Rodri nem hiányzik, vannak megoldásaink, van minőségünk” – fogalmazott.
A portugál szakember azt is elárulta, hogy személyesen is beszélt a Manchester City labdarúgójával, miközben a Real Madrid komoly ajánlatot tett neki: „Beszéltem vele néhányszor, és a Real Madrid nagyon jó ajánlatot tett neki. Úgy gondolom, nagyon jó a kapcsolat a Cityvel.”
Rodri bizonytalansága végül Mourinhót is elbizonytalanította: „Rodrinak kétségei voltak, hezitált, a kétségei pedig bennem is kétségeket ébresztettek. A Real Madrid nem engedheti meg magának, hogy olyan játékosai legyenek, akik kétszer is meggondolják, hogy ide akarnak-e jönni.”
Mourinho közben saját fejlődéséről is beszélt: „Ugyanaz vagyok, mint tizenöt évvel ezelőtt, néhány apróságot leszámítva. Természetesen nem tudom elrejteni, hogy ki vagyok, de sokkal érettebbnek és kevésbé érzelmesnek tartom magam” – fogalmazott.
A portugál szakember szerint a Real Madrid játékosai eddig kiválóan alkalmazkodtak az elvárásaihoz. A korai érkezést, a megfelelő táplálkozást és a mindennapos edzőtermi munkát is kiemelte.
Kylian Mbappéval kapcsolatban Mourinho rendkívül elismerően nyilatkozott: „Mbappé hihetetlen. Egyszerűen túl jó. Néha meg is nevettet engem az edzéseken.” A francia támadó hozzáállását pedig az is jelzi szerinte, hogy a tervezettnél két nappal korábban, már augusztus 12-én jelentkezett edzésre.
A tréner Vinícius Junior szerződéshosszabbításáról is beszélt, de tagadta, hogy neki döntő szerepe lett volna az új megállapodásban: „Vini szerelmes a Real Madridba” – mondta Mourinho, aki szerint a brazil támadó a keret fejlődését látva még inkább elköteleződött a klub mellett.