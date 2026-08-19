Nemzeti Sportrádió

Mourinho szerint a Real Madridnak nincs szüksége Rodrira

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.19. 08:15
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José Mourinhót is elbizonytalanították Rodri kételyei (Fotó: Getty Images)
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Rodri Real Madrid José Mourinho
José Mourinho a spanyol El Chiringuito műsorában beszélt második Real Madrid-edzői időszakáról, a keret állapotáról, Kylian Mbappéról, Vinícius Júniorról, valamint arról is, végül miért nem érkezett Rodri a Manchester Citytől.

José Mourinho szerint a Real Madrid számára lezárult a keret kialakítása, noha a nyári átigazolási piac még nyitva van.

A Rodri-ügy kapcsán egyértelművé tette, hogy nem érzi hiányát a spanyol középpályásnak, mert szerinte a Real Madridnak így is megfelelő megoldásai vannak: „Nem, Rodri nem hiányzik, vannak megoldásaink, van minőségünk”fogalmazott.

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Az aranylabdás középpályás 2030-ig kötelezte el magát új csapatához.

A portugál szakember azt is elárulta, hogy személyesen is beszélt a Manchester City labdarúgójával, miközben a Real Madrid komoly ajánlatot tett neki: „Beszéltem vele néhányszor, és a Real Madrid nagyon jó ajánlatot tett neki. Úgy gondolom, nagyon jó a kapcsolat a Cityvel.”

Rodri bizonytalansága végül Mourinhót is elbizonytalanította: „Rodrinak kétségei voltak, hezitált, a kétségei pedig bennem is kétségeket ébresztettek. A Real Madrid nem engedheti meg magának, hogy olyan játékosai legyenek, akik kétszer is meggondolják, hogy ide akarnak-e jönni.”

Mourinho közben saját fejlődéséről is beszélt: „Ugyanaz vagyok, mint tizenöt évvel ezelőtt, néhány apróságot leszámítva. Természetesen nem tudom elrejteni, hogy ki vagyok, de sokkal érettebbnek és kevésbé érzelmesnek tartom magam” – fogalmazott.

A portugál szakember szerint a Real Madrid játékosai eddig kiválóan alkalmazkodtak az elvárásaihoz. A korai érkezést, a megfelelő táplálkozást és a mindennapos edzőtermi munkát is kiemelte.

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A visszatérő sztáredző üzent a szurkolóknak a rendhagyó módon zárt ajtók mögött tartott eseményen.

Kylian Mbappéval kapcsolatban Mourinho rendkívül elismerően nyilatkozott: „Mbappé hihetetlen. Egyszerűen túl jó. Néha meg is nevettet engem az edzéseken.” A francia támadó hozzáállását pedig az is jelzi szerinte, hogy a tervezettnél két nappal korábban, már augusztus 12-én jelentkezett edzésre.

A tréner Vinícius Junior szerződéshosszabbításáról is beszélt, de tagadta, hogy neki döntő szerepe lett volna az új megállapodásban: „Vini szerelmes a Real Madridba” – mondta Mourinho, aki szerint a brazil támadó a keret fejlődését látva még inkább elköteleződött a klub mellett.

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