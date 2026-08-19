Mourinho szerint a Real Madridnak nincs szüksége Rodrira

A portugál szakember azt is elárulta, hogy személyesen is beszélt a Manchester City labdarúgójával, miközben a Real Madrid komoly ajánlatot tett neki: „Beszéltem vele néhányszor, és a Real Madrid nagyon jó ajánlatot tett neki. Úgy gondolom, nagyon jó a kapcsolat a Cityvel.”

Rodri bizonytalansága végül Mourinhót is elbizonytalanította: „Rodrinak kétségei voltak, hezitált, a kétségei pedig bennem is kétségeket ébresztettek. A Real Madrid nem engedheti meg magának, hogy olyan játékosai legyenek, akik kétszer is meggondolják, hogy ide akarnak-e jönni.”

Mourinho közben saját fejlődéséről is beszélt: „Ugyanaz vagyok, mint tizenöt évvel ezelőtt, néhány apróságot leszámítva. Természetesen nem tudom elrejteni, hogy ki vagyok, de sokkal érettebbnek és kevésbé érzelmesnek tartom magam” – fogalmazott.

A portugál szakember szerint a Real Madrid játékosai eddig kiválóan alkalmazkodtak az elvárásaihoz. A korai érkezést, a megfelelő táplálkozást és a mindennapos edzőtermi munkát is kiemelte.