Nemzeti Sportrádió

Kiderült, mennyi időre sérült le Mbappé

R. D. P.R. D. P.
2026.09.26. 19:57
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Kylian Mbappé konkrétan a góllövésbe sérült bele... (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid sérülés Kylian Mbappé francia labdarúgó-válogatott
Körülbelül két hétig nem számíthat Kylian Mbappéra a Real Madrid spanyol sajtóhírek szerint. A francia támadó a Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen sérült meg, a madridi vizsgálatok pedig a bal térde hátsó tokjának túlfeszülését mutatták ki.

A Real Madrid hivatalos közleményében nem határozta meg a kihagyás várható időtartamát, csak annyit közölt, hogy Mbappé állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik.

A 27 éves csatár várhatóan 10–12 napot hagy ki, így a Villarreal elleni mérkőzésen még kérdéses a szereplése.

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„Nem néz ki jól” – mondta Zidane, aki arra is magyarázatot adott, miért késett le a francia himnusz elejéről.

A várakozások szerint ugyanakkor a sérülés nem veszélyezteti Mbappé részvételét az október 25-i el Clásicón.

Real Madrid sérülés Kylian Mbappé francia labdarúgó-válogatott
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