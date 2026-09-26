Kiderült, mennyi időre sérült le Mbappé

A Real Madrid hivatalos közleményében nem határozta meg a kihagyás várható időtartamát, csak annyit közölt, hogy Mbappé állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik.

A 27 éves csatár várhatóan 10–12 napot hagy ki, így a Villarreal elleni mérkőzésen még kérdéses a szereplése.