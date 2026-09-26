Kiderült, mennyi időre sérült le Mbappé
Körülbelül két hétig nem számíthat Kylian Mbappéra a Real Madrid spanyol sajtóhírek szerint. A francia támadó a Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen sérült meg, a madridi vizsgálatok pedig a bal térde hátsó tokjának túlfeszülését mutatták ki.
A Real Madrid hivatalos közleményében nem határozta meg a kihagyás várható időtartamát, csak annyit közölt, hogy Mbappé állapotát folyamatosan figyelemmel kísérik.
A 27 éves csatár várhatóan 10–12 napot hagy ki, így a Villarreal elleni mérkőzésen még kérdéses a szereplése.
A várakozások szerint ugyanakkor a sérülés nem veszélyezteti Mbappé részvételét az október 25-i el Clásicón.
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