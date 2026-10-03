Verstappen célba vette a győzelmet; Hamilton magát is meglepte az első sorral Sepangban

Max Verstappen az elmúlt nyolc nagydíjon valamennyi alkalommal dobogón ünnepelhetett, amikor meglátta a kockás zászlót, a múlt hétvégi Azeri GP-n pedig mindössze 196 ezredmásodpercre volt attól, hogy visszatérjen a győztesek útjára. A Red Bull a legutóbbi fejlesztési csomagja révén egyértelműen előrelépett, és Malajziában úgy tűnik, kezd összeállni minden. A holland pilóta már az első pillanattól fogva remek tempót mutatott a rendhagyó módon Sepangban rendezendő Bahreini Nagydíjon: a pénteki edzésnapon ő volt a leggyorsabb, és a lendülete szombaton is kitartott.

Verstappen már az időmérő első szakaszában magához ragadta az irányítást, és csaknem három tizedmásodperces előnnyel szerezte meg idénybeli első, teljes pályafutását tekintve pedig a 49. pole pozícióját. A mostani rajtelsőség egyúttal a Red Bull és a Ford közösen kifejlesztett erőforrásának első sikere is volt, ráadásul az idén először fordul elő, hogy nem Mercedes-motorral hajtott autó várhatja az élről a piros lámpák kialvását egy hagyományos versenyen, hiszen Lewis Hamilton Silverstone-ban a sprintfutamon indult az első rajtkockából.

Ugyan Verstappen Sepangban először indulhat az élről, statisztikailag a negyedik szahíri elsőségét szerezte, amivel az örökranglista élére állt a Bahreini Nagydíjak tekintetében. A holland pilóta Malajziában egyszer, míg Bahreinben kétszer győzedelmeskedett már, és ezeket a számokat vasárnap növelné, hiszen továbbra is az idei első sikerét hajszolja. A pilóta legutóbb a tavalyi évzáró Abu-dzabi Nagydíjon nyert, vagyis tizenöt futamhétvége óta nyeretlen, Sepangban pedig most véget vetne a rossz szériának.

„Fantasztikus! Már jó néhány nagydíj óta próbálkozunk a pole megszerzésével. Néha közelebb voltunk hozzá, néha távolabb, de ahhoz képest, ahonnan a szezont kezdtük, egészen hihetetlen, hogy végre sikerült. Elégedett vagyok a mai nap alakulásával, és természetesen vasárnap megpróbálom megnyerni a versenyt. Ha az ember az első helyről rajtol, ez a cél” – jelentette ki a legutóbbi, 2017-es malajziai versenyen győzelmet szerző holland.

„Az edzések alapján mindig nehéz meghatározni, hol állunk, hiszen nem tudjuk pontosan, mit csinálnak a többiek. A Q1-től kezdve viszont látszott, hogy harcban vagyunk, és az autó is nagyon jól működött. Büszkék lehetünk. Nehezen kezdtük az évet, aztán rengeteg jó dolgot tettünk az autóra, és sokkal jobban megértettük, hogyan viselkedik. Ez határozottan különleges pillanat, hiszen ez az első rajtelsőségünk. Csapatként pontosan ezt akarjuk: újra harcban lenni a pole-ért. Úgyhogy természetesen nagyon boldog vagyok, és remélem, hogy erős versenyt tudunk teljesíteni.”

A Red Bull erejét igazolja Isack Hadjar remek szereplése is, a francia versenyző a harmadik legjobb időt érte el, igaz, az 5 rajthelyes büntetése értelmében a nyolcadik pozícióból vághat neki a futamnak. A csuklósérülése után Azerbajdzsánban azonnal dobogóra álló versenyző Malajziában is ünnepelne a pódiumon, igaz, tudja, jó taktikára is szüksége lesz ahhoz, hogy felzárkózhasson.

„Kicsit bosszantó, hogy pont azon a pályán kell letöltenünk a büntetést, amelyen ennyire gyorsak vagyunk. Remélhetőleg a nyolcadik helyről rajtolva is át tudom verekedni magam a mezőnyön, és egy jó eredményért harcolhatok. Egészen az utolsó körig elégedett voltam, aztán úgy tűnt, mintha minden szempontból visszafelé léptünk volna az utolsó gyors körre. Nem volt meg a kellő tapadás a gumikban, és motorerő tekintetében is visszaestünk, szóval egyszerűen semmi nem állt össze, pedig úgy éreztem, a második hely könnyedén elérhető lett volna.”

„Életemben először érzem úgy, hogy valójában borzalmas munkát végeztünk, mégis meglett a harmadik hely. Ez az előnye annak, ha nagyon jó az autód, és nem fogok hazudni, rendkívül jó érzés” – jelentette ki Hadjar, majd arra a kérdésre is válaszolt, hogy elérhetőnek tartja-e a pódiumot.

„Nagyon nehéz lesz pusztán tempóból előzni, ráadásul olyan pályán kell majd támadnunk, ahol minden hőmérséklet az egekben van, és a másik kocsi követése is nehéz feladat lesz. Szerintem az egyetlen út az, ha okosan taktikázunk, a lehető legtisztábban versenyzünk, és egyszerűen csak megyünk. Jó móka lesz.”

Hamilton választotta szét egymástól a két Red Bullt a kvalifikáción, így az idén másodszor várhatja az első sorból a rajtot. A hétszeres világbajnok a Circuit de Catalunyán a második rajthelyről indulva egészen a győzelemig menetelt, és ezt Malajziában is megismételné, egyúttal megszakítva a Ferrari öt futam óta tartó dobogó nélküli sorozatát. Azt ugyanakkor ő is tudja, hogy a futam teljesen más képet mutathat, ráadásul a gumikopásnak kulcsszerepe lehet a végeredmény alakulásában.

„Imádom ezt az energiát. Nagyon-nagyon köszönöm Malajziának, hogy ilyen szeretettel fogadott minket. Rendkívül meleg van itt. Folyton ezt mondom, de ez óriási kihívást jelent a gumik, az autó és a garázsban dolgozó szerelők számára is. Nagyon hálás vagyok a csapatnak. Az edzések során rengeteg változtatást hajtottunk végre. Nagyon nehéz volt megtalálni a megfelelő egyensúlyt, hiszen az autók csúszkálnak, a gumik túlmelegszenek. Az időmérő előtt még módosítottunk, és szerintem akkor sikerült megtalálnunk az ideális beállítást.”

„Nagyszerű, hogy két-három tizedre sikerült megközelítenünk Maxot, aki egész hétvégén rendkívül gyors volt, úgyhogy nagyon hálás vagyok. Sokkal elégedettebb vagyok a kocsival, de a futam teljesen más lesz. Nehéz lesz életben tartani a gumikat. Már a kezdetektől túlmelegszenek, szóval minden egyes megcsúszás, apró kerékpörgés, és a széltől függően valamennyi megcsúszás hatással lehet arra, meddig bírják majd. De úgy vélem, rendben van az autó egyensúlya. Max nagyon gyors volt a hosszú etapokon, megpróbálom a lehető legtovább tartani vele a lépést.”

Hamilton bevallotta, nem igazán számolt azzal, hogy az első sorból indulhat. „Ez volt az egyik legélvezetesebb köröm az idén. Valószínűleg ez volt az idei szezonom legjobb köre. Nem számítottam rá, hogy az első sorba kvalifikálom magam, szóval ez nagyszerű visszajelzés a szerelőknek. Mindenki rengeteget dolgozik ezekben a forró garázsokban a hétvégén, és a szerelők, illetve a mérnökök is nagyszerű munkát végeztek. Hatalmas köszönettel tartozom nekik.”

Hamilton megosztotta, a Ferrarinak különösen figyelnie kell a gumikopásra vasárnap, hiszen az egyenesbeli hátrányukat a kanyarokban tudják kompenzálni, azonban ha túlerőltetik, az könnyen visszaüthet, hiszen gyorsabban elhasználhatják az abroncsokat. „Az előző futamon nem voltunk gyorsak. Azt nem tudom, hol leszünk tempó tekintetében most vasárnap, azt viszont igen, hogy továbbra is megvan az egyenesekben jelentkező hátrányunk. Ez végső soron azt jelenti, hogy a kanyarokban, különösen a lassabbakban valamivel gyorsabbak vagyunk például a Red Bulloknál és néhány másik autónál is, viszont az egyenesekben még mindig rengeteget veszítünk.”

„Ez egy olyan pályán, ahol jelentős mértékű a kopás, az abroncsok pedig folyamatosan túlmelegszenek, azt jelenti, hogy a kanyarokban többet kell kihoznunk a gépből, hogy megpróbáljuk ledolgozni azt, amit az egyenesekben elveszítünk. Arra kell figyelnünk, hogy ne vigyük ezt túlzásba, mert ezzel csak jobban elhasználjuk a gumikat, és nehezebb lesz életben tartani őket. Egyszerűen a saját versenyünket kell teljesítenünk, bárhol is legyünk tempó szempontjából, és nem szabad túlerőltetünk csak azért, hogy tartsuk a lépést.”

„Szerintem Maxban megvan a kellő tempó ahhoz, hogy elhúzzon az élen, de ha a rajt után másképp alakul, és képesek leszünk tartani vele a lépést, illetve harcba szállni, annak természetesen nagyon örülnék. Minden, amit tehetünk, hogy kihozzuk magunkból a lehető legtöbbet, szóval mindent beleadok vasárnap.”

Míg Hamilton az első, Charles Leclerc Hadjar büntetése révén a második sorból támadhat. A monacói csaknem két és fél tizeddel maradt alul házon belül, és elmondása szerint a Q2-től fogva nem volt meg a megfelelő az autó egyensúlya. A versenyző izgalmas futamra készül, de úgy érzi, ha a Mercedes a szokásos vasárnapi formáját mutatja, akkor nehéz lesz legyőzni. „A Q2-től kezdve veszítettem a teljesítményből, különösen akkor, amikor elkezdtem igazán nyomni. A kocsi hátulja egyre jobban küszködött, a Q3-ra pedig ez már túl sok lett, az utolsó szakaszban már nem volt meg a kellő egyensúly.”

„Összességében nem sikerült rosszul az időmérő. Lewis szuper kört rakott össze, és valószínűleg nem is nagyon volt benne több. Ami engem illet, a negyedik helyről rajtolok, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy harcoljunk az előttünk lévőkkel. Érdekes futamnak ígérkezik. Viszonylag közel vagyunk az előttünk lévőkhöz. A Mercedes viszont pénteken és ma délelőtt is rendkívül erősnek tűnt. Az időmérőn talán valamivel kevésbé voltak azok, mint amire előzetesen számítottunk, de szerintem a versenyen újra visszatérnek a megszokott szintjükre. Ha így lesz, nehéz lesz legyőzni őket.”



BAHREINI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Verstappen Red Bull-Ford 1:35.130 átlag: 209.763 km/ó 2. Hamilton Ferrari 1:35.428 0.298 mp h. 3. Hadjar Red Bull-Ford 1:35.558 0.428 4. Antonelli Mercedes 1:35.631 0.501 5. Leclerc Ferrari 1:35.666 0.536 6. Norris McLaren-Mercedes 1:35.757 0.627 7. Piastri McLaren-Mercedes 1:35.762 0.632 8. Russell Mercedes 1:35.871 0.741 9. Gasly Alpine-Mercedes 1:37.210 2.080 10. Bortoleto Audi 1:37.673 2.543 11. Lawson Racing Bulls-Ford 1:37.023 1.327 12. Alonso Aston Martin-Honda 1:37.220 1.524 13. Sainz Williams-Mercedes 1:37.527 1.831 14. Stroll Aston Martin-Honda 1:37.566 1.870 15. Colapinto Alpine-Mercedes - 16. Lindblad Racing Bulls-Ford - 17. Hülkenberg Audi 1:37.970 1.493 18. Bearman Haas-Ferrari 1:37.980 1.503 19. Ocon Haas-Ferrari 1:38.233 1.756 20. Albon Williams-Mercedes 1:38.600 2.123 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:38.611 2.134 22. Pérez Cadillac-Ferrari 1:38.933 2.456

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Verstappen 1:36.477 1. Verstappen 1:35.696 2. Hamilton 1:36.595 2. Antonelli 1:35.959 3. Leclerc 1:36.730 3. Leclerc 1:35.970 4. Piastri 1:36.852 4. Piastri 1:36.020 5. Hadjar 1:36.898 5. Hamilton 1:36.032 6. Antonelli 1:37.041 6. Norris 1:36.173 7. Norris 1:37.092 7. Hadjar 1:36.192 8. Bortoleto 1:37.106 8. Russell 1:36.245 9. Gasly 1:37.174 9. Gasly 1:36.410 10. Colapinto 1:37.179 10. Bortoleto 1:36.814 11. Russell 1:37.264 11. Lawson 1:37.023 12. Lawson 1:37.332 12. Alonso 1:37.220 13. Sainz 1:37.651 13. Sainz 1:37.527 14. Alonso 1:37.721 14. Stroll 1:37.566 15. Stroll 1:37.729 15. Colapinto - 16. Lindblad 1:37.883 16. Lindblad - 17. Hülkenberg 1:37.970 18. Bearman 1:37.980 19. Ocon 1:38.233 20. Albon 1:38.600 21. Bottas 1:38.611 22. Pérez 1:38.933

BAHREINI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Verstappen Red Bull-Ford 2. Hamilton Ferrari 3. Antonelli Mercedes 4. Leclerc Ferrari 5. Norris McLaren-Mercedes 6. Piastri McLaren-Mercedes 7. Russell Mercedes 8. Hadjar* Red Bull-Ford 9. Gasly Alpine-Mercedes 10. Bortoleto Audi 11. Lawson Racing Bulls-Ford 12. Alonso Aston Martin-Honda 13. Sainz Williams-Mercedes 14. Stroll Aston Martin-Honda 15. Hülkenberg Audi 16. Bearman Haas-Ferrari 17. Ocon Haas-Ferrari 18. Albon Williams-Mercedes 19. Bottas Cadillac-Ferrari 20. Pérez Cadillac-Ferrari 21. Colapinto** Alpine-Mercedes 22. Lindblad*** Racing Bulls-Ford *: 5 rajthelyes büntetés.

**: 5 rajthelyes büntetés baleset okozásárt, és a mezőny végére sorolják vissza motorkomponens-cserék miatt.

***: a mezőny végére sorolják vissza motorkomponens-cserék miatt.