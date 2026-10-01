Negreira-ügy: az UEFA vizsgálja a Real Madrid 50 ezer oldalas beadványát a Barcelona ellen

AZ UEFA KÖZLEMÉNYE Az UEFA hivatalos közleményben is beszámolt arról, hogy a Real Madridtól megkapta a dokumentumokat, s azoknak a tartalmát elkezdi átvizsgálni: „Az európai futballszövetség megerősíti, hogy a Real Madrid jelentős mennyiségű dokumentumot nyújtott be az FC Barcelona ellen, a José María Enríquez Negreira, a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség (RFEF) Játékvezetői Technikai Bizottságának korábbi alelnöke nevéhez kapcsolódó, úgynevezett Negreira-ügyben jelenleg is zajló vizsgálat részeként. Az UEFA etikai és fegyelmi ellenőrei szintén megkapták a vonatkozó dokumentumokat, amelyeket a folyamatban lévő vizsgálat keretében részletesen megvizsgálnak” – olvasható a közleményben.

Az As csütörtökön terjedelmes anyagban számolt be arról, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség újra elővette a Barcelona ügyét, miután a Real Madrid nemrég jelentős mennyiségű bizonyítékot juttatott el a szervezethez a már évek óta húzódó Negreira-üggyel összefüggésben. A legmagasabb szintű európai futballszervezet ezután hivatalosan is megnyitotta a vizsgálatot, amelynek célja annak tisztázása, hogy mi történt a 2001 és 2018 közötti időszakban, amikor a katalán klub összesen 8.4 millió eurót fizetett José María Enríquez Negreirának, a Spanyol Játékvezetői Technikai Bizottság korábbi alelnökének.

A Real Madrid mintegy 50 ezer oldalnyi dokumentumot, valamint egyéb bizonyítékokat és nyilatkozatokat küldött az UEFA-nak az As cikke szerint. A madridi klub ezzel azt szerette volna elérni, hogy az európai szövetség vizsgálja meg, milyen célból történtek a kifizetések a csaknem két évtized alatt, mit várt cserébe a Barcelona, illetve ennek volt-e bármilyen hatása a spanyol bajnokság eredményeire és a játékvezetők működésére.

Emlékezetes, hogy az ügy még 2023 áprilisában került a nagy nyilvánosság elé, akkor Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke rendkívül súlyosnak nevezte az esetet:

Meghallgattam az információkat, és a helyzet rendkívül súlyos. Véleményem szerint ez az egyik legsúlyosabb ügy, amelyet valaha láttam a futballban

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Spanyolországban az ügy bizonyos részei elévülhetnek, az UEFA hatáskörében azonban nem.

Az európai szövetség az elmúlt években elsősorban a spanyolországi jogi eljárás fejleményeire várt, a Real Madrid beadványa után azonban megváltozott a helyzet: az UEFA által kijelölt ellenőr már elkezdte tanulmányozni a rendelkezésre álló dokumentumokat, hamarosan pedig az érintettek meghallgatására, valamint a Barcelona álláspontjának bekérésére is sor kerülhet.

A Real Madrid korábban már követelte, hogy a Barcelonát fosszák meg azoktól a trófeáktól, amelyeket a Negreirához köthető időszakban nyert, ebből azonban eddig nem lett semmi, olyannyira nem, hogy érdemi lépések sem történtek ez irányba. Az UEFA egyik szabályzata alapján viszont az európai szövetség dönthet úgy, hogy kitiltja a Barcelonát a versenysorozatból, ha úgy ítéli meg, hogy valóban veszélyeztették a verseny integritását, tisztaságát. Különös véletlen, hogy a Barcelonával szembeni vizsgálat kezdete csaknem teljesen egybeesik a Manchester City 2009 és 2018 közötti gazdasági ügyeinek szankcionálásával is.

Az As egyébként cikkében egy szavazást is közzétett, amelyben arról kérdezték az olvasókat, hogy a Negreira-ügy miatt az UEFA-nak meg kell-e büntetnie a Barcelonát. A szurkolói álláspont igencsak egyértelmű: eddig 79 százalék szavazott igennel, és csak 21 százalék nemmel.