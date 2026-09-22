Mbappé szerint az előző idényben nyújtott egyéni teljesítménye feljogosítja őt az Aranylabdára

„Minden játékosnak, minden jelöltnek ez a célja, de megszállottságnak nem nevezném – mondta az Aranylabdáról és azt övező spekulációról Kylian Mbappé. – Nekem például jó évem volt, egyéni szempontból remek idényt tudhatok magam mögött, s elvileg ez a legfontosabb kritérium. Minden fontosabb versenysorozatban én végeztem a góllövőlista élén, így jó előérzetem van. (...) Jó nézni az egyéni versengést, és meglátásom szerint az embereket is szórakoztatja ez. Ezzel együtt, ha versenyzőként az ember nem nyer, csalódást érez, s ez alól én sem vagyok kivétel.”

A francia játékost ezután azokkal a kijelentéseivel szembesítették, melyek szerint „nem volt nála jobb játékos az előző évadban”.

„Igen, megértem, ha ez egyeseket sokkol, ezzel együtt Franciaországban sok minden sokkolhatja az embert, és ez szerintem rendben is van. Soha nem akartam mindenkinek megfelelni, mert az egy lehetetlen feladat lenne. Nem lehetek más, mint saját magam. Igyekszem önazonos maradni az erősségeimmel és a hibáimmal, a sikereimmel és a kudarcaimmal együtt” – fogalmazott a világbajnokságok történetének legjobb gólszerzőjévé váló Mbappé, megjegyezve, hogy noha a francia válogatott nem lett újra világbajnok, egyéni teljesítménye révén feljogosítva érzi magát arra, hogy megkapja az egyéni elismerést.

A Real Madrid csillaga ezzel kapcsolatban még elmondta, hogy szorosan kötődik az afrikai gyökereihez (édesapja kameruni, édesanyja algériai származású – a szerk.), s valamilyen formában az afrikai kontinensnek is ajánlaná az Aranylabdát, amennyiben megnyeri.

A 2018-ban világbajnokságot nyerő labdarúgó idén úgy a Real Madridnál, mint a francia válogatottnál új edzőt kapott José Mourinho, illetve Zinédine Zidane személyében – nem meglepő, hogy róluk, valamint a francia válogatottat idén nyárig irányító Didier Deschamps-ról is kérdezték Mbappét.

„Az, amit Deschamps elért a válogatottal, párját ritkítja. Történelmet írt a válogatottal és visszajuttatta azt az őt megillető helyre” – mondta a támadó az idei vb után búcsúzó trénerről, majd rátért Zidane kapitányságára.

„Még nem beszéltem vele szövetségi kapitányként, erre majd Clairefontaine-ben kerül sor. Persze, ugyanabban a városban élünk, ismerjük egymást, s többször találkoztunk már az évek során, s már nagyon várom, hogy Clairefontaine-ben megtudjam, mit vár el a csapattól, illetve személyesen tőlem” – mondta a válogatottal 1998-ban (akárcsak elődje, Didier Deschamps) világbajnokságot nyerő Zidane-ról Mbappé.

„José egy olyan ember, akinek mindig is szerettem volna a keze alatt dolgozni, folyamatosan kíváncsi voltam rá. Egy intelligens emberről van szó, aki pontosan tudja, mi a feladata. Egy vezér, aki edzőként a modern labdarúgás egyik legjobbja. Egy kiváltság tanulni tőle, valamint naponta a közelében lenni” – fogalmazott a játékos.