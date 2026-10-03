Nemzeti Sportrádió

Nyílt vízi úszó Ek: rossz idő miatt a verseny harmadánál lefújták a barcelonai viadalt

2026.10.03. 15:47
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Betlehem Dávid (Fotó: Dömötör Csaba)
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nyílt vízi úszás nyílt vízi úszó Európa-kupa Betlehem Dávid Fábián Bettina
A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyílt vízi úszók Európa-kupájának Barcelonában rendezett viadalát, amelyen négy magyar is indult.

A hazai szövetség beszámolója szerint a 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, mikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a viadalt. Mivel nem jutottak el a táv feléig, nem rangsorolták a résztvevőket. Érdekesség, hogy a két magyar sportoló múlt héten a sorozat horvátországi állomásán egyaránt dobogós helyen végzett, de végül szabálytalan sapkahasználat miatt kizárták őket, ami miatt később a magyar szövetség beadvánnyal élt az európai szervezetnél.

A Barcelonában tartott Európa-kupa-versenyen Kárpáti Máté és Mihályvári-Farkas Viktória is indult.

„Nyilván akkor fújják le, amikor a két magyar vezet” – az úszószövetség videója a helyszínről

 

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