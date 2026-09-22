Nemzeti Sportrádió

A vártnál súlyosabb Federico Valverde sérülése

M. B.M. B.
2026.09.22. 13:28
A sérülés pillanata (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid sérülés Federico Valverde Atlético Madrid La Liga
A spanyol élvonalban (La Liga) szereplő Real Madrid a hivatalos honlapján közölte, hogy az Atlético Madrid ellen derbin megsérülő Federico Valverde bal bokájában hármas fokozatú rándulást diagnosztizáltak.

Noha a klub a rehabilitáció várható időtartamát nem közölte, Valverdére a sérülés jellegéből kifolyólag – dacára annak, hogy a nemzetközi sajtó a Marcától Fabrizio Romanóig két-három hetes felépülésről ír – huzamosabb kényszerpihenő vár. 

A hármas fokozatú bokarándulás ugyanis a bokaszalag súlyos sérülését jelöli, s ilyenkor a teljes szakadás sem elképzelhetetlen. Ebben az esetben akár 8-12 hetes rehabilitációval is számolni kell, így az uruguayi középpályás várhatóan több hónapig nem lesz bevethető a királyi gárdában.

Mint ismert, Federico Valverde az Atlético Madrid elleni bajnoki első félidejében sérült meg, amikor I Kang In nyújtott lábbal rácsúszott a bokájára. A dél-koreai légiós külön büntetés nélkül megúszta az esetet, míg Valverde végül végigjátszotta a találkozót.

 

Real Madrid sérülés Federico Valverde Atlético Madrid La Liga
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