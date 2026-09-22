Közleményt adott ki a Real Madrid, új vezetőt követel a La Liga élére

A Real Madrid ezt követően az alábbi közleményt adta ki:

„Klubunk elfogadhatatlannak tartja, hogy a La Liga elnöke a pozícióját kihasználva folyamatosan a Real Madrid lejáratásával és támadásával foglalkozik minden egyes nyilvános megszólalása alkalmával. Ugyancsak felettébb aggasztó, hogy akinek az összes La Liga-klub érdekének képviselete és védelme a feladata, megszállottan a Real Madridot veszi célkeresztbe, és klubunkat teszi nyilvános támadásai állandó céltáblájává.

Legutóbbi nyilatkozatai különösen súlyosak és érthetetlenek, valamint teljesen méltatlanok egy felelős vezetőhöz, hiszen egy független újságíró digitális felületen megjelent cikkére reagálva születtek. Ennek ellenére mégis a mi klubunk ellen lép fel, és odáig megy, hogy a sportstratégiánkat kommentálja, mely teljesen helytelen és felelőtlen cselekedet.

Rendkívül meghökkentő, hogy a La Liga elnöke az idejét és a saját felületeit arra használja, hogy a Real Madridot nyilvánosan rossz színben tüntesse fel ahelyett, hogy tisztségéből fakadó felelősséggel a verseny tisztaságát szavatoló intézmények iránti bizalom kiépítésén fáradozna. Ezzel a viselkedéssel tovább rombolja a bajnokságunk és a spanyol labdarúgás megítélését az egész világon.

Látva e nem megfelelő, és az idő múlásával állandósult viselkedést, úgy véljük, hogy a spanyol profi labdarúgásnak sürgősen olyan vezetőre van szüksége, aki képes azt irányítani, és kiaknázni a benne rejlő teljes potenciált, miközben szem előtt tartja a pártatlanság fontosságát. Olyan emberre van szükség, aki megérti a tisztségének lényegét, hiszen a La Liga elnöke nem a bajnokság tulajdonosa, hanem egy olyan vezető, aki a résztvevő klubokat szolgálja, melyek felhatalmazzák a sorozat irányításával. A kluboknak olyan emberre van szükségük, aki ezt a küldetést tisztességgel teljesíti.”