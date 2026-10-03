Felkészülés: döntetlen az Újpest és a Vidi meccsén, ikszelt az ETO is

Az Újpest hamar megszerezte a vezetést, a 15. percben Etienne Amenyido talált a kapuba, ám a fehérváriak Bartusz Dániel góljával a 19. percben egyenlítettek, a fordulást követően pedig nem született gólt.



Miljan Krpics: Látok előrelépést a játékunkban



Umathum? Elsőre furcsának tűnt, hiszen Ádám az U21-es válogatottal tölti a bajnoki szünet időszakát, aztán az azonos poszt (jobb oldali belső védő), a 26-os mezszám és az Umathum felirattal ellátott dressz a némileg eltérő fizimiska és testfelépítés ellenére is árulkodott arról, hogy a néhány napja profi szerződést kapó öccse, a mindössze 14 éves Roland kapott lehetőséget Efraín Juáreztől. Egyáltalán nem lógott ki a sorból, a labdakihozatalok során bátran megjátszotta őt 23 évvel idősebb csapattársa, Leon Balogun, meg persze a többiek is. A letámadást jól tűrte, passzokkal kereste a középpályásokat, és csak a legvégső esetben ívelt előre. Az ETO szerdán utazott Somorjára mini edzőtáborba, és a Niké Liga egyik élcsapata, a Zólyombrézó elleni összecsapás zárta a kemény napokat a gyönyörű somorjai sportkomplexumban – s milyen a tudósító élete: csaknem sikerült lemaradnia a kezdésről, mert a néhány kilométerre fekvő somorjai stadionba vezetett a navigáció, ahol a helyi fiatalok az FC Komárnóval játszottak utánpótlás-bajnokit.

Hatalmas góllal szerzett vezetést a szlovákiai együttes az első félidőben, aztán Szép Márton ragyogó találatával ki is alakult a végeredmény. A szünet előtt még jobbára a bajnokságban megszokott, bizonytalanabb játék mutatkozott meg győri részről, de az látszott, hogy az erőnléti fejlesztés megtette hatását: az eddigieknél jóval agresszívabb letámadást alkalmazott az ETO, ráadásul már az ellenfél térfelén. Érdekes módon a második félidőben még több fiatallal (korábban legfeljebb NB III-ban futballozókkal) sokkal jobban uralta labdával a játékot a magyar bajnokság címvédője, védekezése pedig olyannyira feljavult, hogy helyzetet sem engedett az addig veszélyes ellenfélnek. Zseljko Gavrics két, Modou Lamin Marong egy ajtó-ablak ziccert rontott el, simán győzhetett volna az ETO. A lefújás után a csapatkapitány Miljan Krpics összegezte az elmúlt napok történéseit.



„Eléggé elfoglaltak voltunk az elmúlt három napban – kezdte értékelését a 23 éves védő. – Rengeteg nagy iramú edzést vezényeltek nekünk, amelyek már nagyon kellettek. A válogatott mérkőzések miatti szünet előtt négy-öt tétmeccsünkön már elfogyott az erőnk, de az itt elvégzett feladatokkal megfelelően felkészültünk az év végéig. Láttam előrelépést a játékban, a taktikai utasítások végrehajtása jobban ment, még ha az eredmény nem is feltétlenül ezt mutatja. Győzni szerettünk volna így is, de már a jövő vasárnapi bajnokira összpontosítunk. Azért is szervezett ilyen összetartást a klub, hogy közelebb kerüljön egymáshoz a csapat: rengetegen érkeztek a nyáron, megismerhettük, hogyan gondolkodnak, hogyan viselkednek a többiek, és remek kapcsolat alakult ki a játékosok között.”



FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Videoton FC Fehérvár (NB II)–Újpest FC 1–1 (1–1)

Újpest: Szappanos (Banai, a szünetben) – Bodnár (Mucsányi Miron, a szünetben), Heitor (Fiola, a szünetben), Stronati (Joao Nunes, a szünetben), Zeke – Ljujics (Ademi, 68.), Maier (Vas B., 68.), Szendrei – Sarkadi, Tijani (Balladom, a szünetben), Amenyido (Varga M., a szünetben). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Bartusz (19.), ill. Amenyido (15.)

Zólyombrézó (szlovákiai)–ETO FC 1–1 (1–1)

ETO: Petrás – Bennette, Umathum R., Balogun, Krpic, Stefulj – Agba, Ricardo, Szép – Huszár, Kulenovic. 2. félidő: Petrás (Hajczinger, a 60. percben) – Bíró, Umathum R. (Bödő, a 60. percben), Krpics (Nagy, a 75. percben), Csorba, Méhes – Bánáti, Huszár (Giger, a 60. percben), Bumba – Gavrics, Marong. Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Szép (44.), ill., Miljanic (21.)