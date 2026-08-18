Nemzeti Sportrádió

Rodri a Barcelonához igazolt – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.18. 18:43
null
Fotó: NS-montázs
Címkék
Rodri Barcelona Manchester City
A Barcelona labdarúgócsapata megvásárolta a Manchester City középpályását, Rodrit, aki 2030-ig írt alá új klubjánál.

A nyári átigazolási időszakban a Real Madrid és a Barcelona is harcba szállt Rodri megszerzéséért, a párharcból végül is a katalánok jöttek ki győztesen, a világ- és Európa-bajnok középpályás őket választotta.

Rodri már hétfőn megérkezett Barcelonába, és a klub kedden be is jelentette az aranylabdás középpályás megszerzését, aki 2030-ig kötelezte el magát a Hansi Flick irányította csapathoz.

Sajtóhírek szerint a katalánok 65 millió eurót fizettek érte, de az összeg különböző feltételek teljesülése esetén további ötmillióval nőhet.

A 30 éves labdarúgó hét év után tér vissza Spanyolországba: élvonalbeli pályafutását még a Villarrealnál kezdte, majd 2018 nyarán az Atlético Madrid szerezte meg, amely egy év múlva el is adta a Manchester Citynek. Angol csapatával négy bajnoki címet, két FA-kupát, három Ligakupát, egy-egy Bajnokok Ligáját, Szuperkupát és klub-vb-t nyert, 2024-ben pedig megkapta az Aranylabdát.

 

Rodri Barcelona Manchester City
Legfrissebb hírek

Szenvedélyes szavak, nagy kiborulások, válás – kötelező darab a Guardioláról készült film

Angol labdarúgás
9 órája

Csak kölcsönbe megy Almeríába Yaakobishvili Áron – sajtóhír

Légiósok
13 órája

Maresca a súlyos vereség ellenére sem változtat; Arteta az Arsenal motiváltságát hangsúlyozta

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:48

A Barcelona a Basel, a Real Madrid a Schalke ellen aratott sima győzelmet

Minden más foci
2026.08.16. 19:10

Nem indult jól a Maresca-korszak: az Arsenal hármat vágott a Manchester Citynek az angol Szuperkupában

Angol labdarúgás
2026.08.16. 17:56

Arsenal–City: megerősödött bajnok várja az új korszakot nyitó kupagyőztest

Angol labdarúgás
2026.08.16. 10:43

A PSG bejelentette Ferran Torres szerződtetését

Francia labdarúgás
2026.08.15. 12:24

José Mourinho második eljövetele elég lesz a Barca trónfosztásához?

Spanyol labdarúgás
2026.08.14. 18:29