Rodri a Barcelonához igazolt – hivatalos

A nyári átigazolási időszakban a Real Madrid és a Barcelona is harcba szállt Rodri megszerzéséért, a párharcból végül is a katalánok jöttek ki győztesen, a világ- és Európa-bajnok középpályás őket választotta.

Rodri már hétfőn megérkezett Barcelonába, és a klub kedden be is jelentette az aranylabdás középpályás megszerzését, aki 2030-ig kötelezte el magát a Hansi Flick irányította csapathoz.

Sajtóhírek szerint a katalánok 65 millió eurót fizettek érte, de az összeg különböző feltételek teljesülése esetén további ötmillióval nőhet.

A 30 éves labdarúgó hét év után tér vissza Spanyolországba: élvonalbeli pályafutását még a Villarrealnál kezdte, majd 2018 nyarán az Atlético Madrid szerezte meg, amely egy év múlva el is adta a Manchester Citynek. Angol csapatával négy bajnoki címet, két FA-kupát, három Ligakupát, egy-egy Bajnokok Ligáját, Szuperkupát és klub-vb-t nyert, 2024-ben pedig megkapta az Aranylabdát.