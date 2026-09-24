Az Aranylabda bűvöletében – közeledik a díjátadó, fókuszban az esélyek

Természetesen Kylian Mbappé is beszélt a díjról. Már többször elmondta, hogy szerinte neki kellene nyernie, a The Athletic cikke pedig azzal zárul, hogy ránéz a Real Madrid aranylabdásait ábrázoló képre, és rámutat Cristiano Ronaldóra.

„Ki tudja, talán hamarosan az én fotóm is felkerül ide – mondta a francia csatár. – Talán ebben az évben. Nem vagyok megszállottja a díjnak, de nem szégyellem kimondani, hogy szeretném a kezemben tartani az Aranylabdát. Sohasem mondtam, hogy biztosan én nyerem meg, de elég jó évem volt, úgyhogy meglátjuk.”

A KUDARC FÁJDALMAS, DE TÚL KELL RAJTA LÉPNI

Bár más-más kontextusban, szóba került az irigység is. A Real Madrid csatárát arról kérdezték, nézte-e a világbajnokság döntőjét, miután az elődöntőben alulmaradtak a spanyolokkal szemben. Ő pedig elárulta, hogy hamar túllép a kudarcon.

„Eddig két vb-döntőben és egy vb-elődöntőben játszottam, és minden a részleteken múlik – mondta. – Nálunk idén nem volt a helyén minden részlet. Általában elég gyorsan tudomásul veszem a helyzetem. Ha nyerek, máris keresem a következő kihívást, ha veszítek, elfogadom, és gyorsan rájövök, mi miért történt. Úgyhogy a barátaimmal és a barátnőmmel megnéztem a döntőt, és teljesen rendben volt. Hogy nem volt-e fájdalmas? Ez is az élet része. Minden sorozatban csak egy győztes lehet. Gratulálni kell, és harcolni a következő trófeáért.”

Lamine Yamal a vb-t ugyan megnyerte, viszont a L’Équipe megkérdezte, hogyan élte meg, hogy tavaly nem ő, hanem Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát.

„Egyáltalán nem voltam frusztrált, és tisztában voltam vele, miért őt díjazták – mondta a spanyol futballista. – Megnyerte a Bajnokok Ligáját, mi pedig az elődöntőben búcsúztunk, és egyébként is nagyszerű idénye volt. Valamint a tapasztalat is számít. Ezzel együtt nem sok tizennyolc éves játékos mondhatja el magáról, hogy esélyesként várja az Aranylabda-gálát. Varázslatos este volt.”

A NÉPSZERŰSÉGNEK IS MEGVAN AZ ÁRNYOLDALA

Mindkét interjúban szóba került, hogy a futballisták hogyan birkóznak meg a hírnévvel. Lamine Yamalnak ez különösen nehéz, elvégre tinédzserként robbant be az elitbe.

„Az emberek azt gondolják, akinek sok pénze van, bármit megtehet – mondta Lamine Yamal. – De futballistaként ez nem lehetséges, mert másnap edzésed van vagy mérkőzésed, és figyelned kell a testedre. A legértékesebb az, ha élheti az ember az életét. Amikor nyugodtan el tudok menni meginni valamit a családommal vagy a barátaimmal. Ezt szeretem a legjobban. Hogy arrogáns lennék? Szerintem csak az emberek nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy valaki őszinte. Talán vannak, akik csak a jó dolgokat szeretik hallani, de én inkább kimondom az igazat.”