Az Aranylabda bűvöletében – közeledik a díjátadó, fókuszban az esélyek
Már nincs egy hónap. Október 23-án Londonban tartják az Aranylabda-gálát, amelyen Kylian Mbappé és Lamine Yamal a legnagyobb esélyesek között szerepel – a francia csatár a minap a The Athleticnek, az FC Barcelona szélsője a francia L’Équipe-nek adott interjút.
A FUTBALLISTÁK TELJESÍTENEK, AZ ÚJSÁGÍRÓK DÖNTENEK
A spanyol válogatottal világbajnoki címet, az FC Barcelonával bajnokságot és spanyol Szuperkupát nyerő Lamine Yamal elmondta, ha szóba kerül az Aranylabda, neki mindig Lionel Messi vagy Ronaldinho jut az eszébe.
„Az ő játékuk mosolyt csal az emberek arcára – mondta Lamine Yamal. – Az elismerés olyan labdarúgónak jár, aki a különbséget jelenti, aki miatt az emberek kimennek a stadionba. Ennek semmi köze a gólok számához vagy bármi máshoz. Aki ismer, tudja, melyek az erősségeim. Kimegyek a pályára, és élvezem a játékot. Szerintem szórakoztató, hogy idén több az esélyes, de az újságírók dolga, hogy döntsenek, és nincsenek könnyű helyzetben. Az én feladatom, hogy jól teljesítsek a pályán. Minden jelöltnek megvannak az erősségei. Akad, aki szerint Lionel Messi érdemli meg, mert nagyszerű világbajnoksága volt, mások szerint Rodri. Minden véleményt tiszteletben kell tartani.”
Természetesen Kylian Mbappé is beszélt a díjról. Már többször elmondta, hogy szerinte neki kellene nyernie, a The Athletic cikke pedig azzal zárul, hogy ránéz a Real Madrid aranylabdásait ábrázoló képre, és rámutat Cristiano Ronaldóra.
„Ki tudja, talán hamarosan az én fotóm is felkerül ide – mondta a francia csatár. – Talán ebben az évben. Nem vagyok megszállottja a díjnak, de nem szégyellem kimondani, hogy szeretném a kezemben tartani az Aranylabdát. Sohasem mondtam, hogy biztosan én nyerem meg, de elég jó évem volt, úgyhogy meglátjuk.”
A KUDARC FÁJDALMAS, DE TÚL KELL RAJTA LÉPNI
Bár más-más kontextusban, szóba került az irigység is. A Real Madrid csatárát arról kérdezték, nézte-e a világbajnokság döntőjét, miután az elődöntőben alulmaradtak a spanyolokkal szemben. Ő pedig elárulta, hogy hamar túllép a kudarcon.
„Eddig két vb-döntőben és egy vb-elődöntőben játszottam, és minden a részleteken múlik – mondta. – Nálunk idén nem volt a helyén minden részlet. Általában elég gyorsan tudomásul veszem a helyzetem. Ha nyerek, máris keresem a következő kihívást, ha veszítek, elfogadom, és gyorsan rájövök, mi miért történt. Úgyhogy a barátaimmal és a barátnőmmel megnéztem a döntőt, és teljesen rendben volt. Hogy nem volt-e fájdalmas? Ez is az élet része. Minden sorozatban csak egy győztes lehet. Gratulálni kell, és harcolni a következő trófeáért.”
Lamine Yamal a vb-t ugyan megnyerte, viszont a L’Équipe megkérdezte, hogyan élte meg, hogy tavaly nem ő, hanem Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát.
„Egyáltalán nem voltam frusztrált, és tisztában voltam vele, miért őt díjazták – mondta a spanyol futballista. – Megnyerte a Bajnokok Ligáját, mi pedig az elődöntőben búcsúztunk, és egyébként is nagyszerű idénye volt. Valamint a tapasztalat is számít. Ezzel együtt nem sok tizennyolc éves játékos mondhatja el magáról, hogy esélyesként várja az Aranylabda-gálát. Varázslatos este volt.”
A NÉPSZERŰSÉGNEK IS MEGVAN AZ ÁRNYOLDALA
Mindkét interjúban szóba került, hogy a futballisták hogyan birkóznak meg a hírnévvel. Lamine Yamalnak ez különösen nehéz, elvégre tinédzserként robbant be az elitbe.
„Az emberek azt gondolják, akinek sok pénze van, bármit megtehet – mondta Lamine Yamal. – De futballistaként ez nem lehetséges, mert másnap edzésed van vagy mérkőzésed, és figyelned kell a testedre. A legértékesebb az, ha élheti az ember az életét. Amikor nyugodtan el tudok menni meginni valamit a családommal vagy a barátaimmal. Ezt szeretem a legjobban. Hogy arrogáns lennék? Szerintem csak az emberek nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy valaki őszinte. Talán vannak, akik csak a jó dolgokat szeretik hallani, de én inkább kimondom az igazat.”
Mbappé szerint az előző idényben nyújtott egyéni teljesítménye feljogosítja őt az Aranylabdára
Hasonló véleményt fogalmazott meg Kylian Mbappé is, aki elmondta, néha terhes a népszerűség, és azt is, hogy nem fél hangoztatni a véleményét a neki fontos kérdésekben.
„Ha valaki tud egy helyet, ahol senki sem ismer fel, mondja el, szeretnék elmenni oda – mondta a Real Madrid csatára. – Sok mindent próbáltam már, de semmi sem működött. Nem utasíthatom el az emberek szeretetét, de nekem is vannak érzéseim, és szeretném megvédeni a nyilvánosságtól a körülöttem lévő embereket. Ami a véleménynyilvánítást illeti, nem félek elmondani, amit gondolok. Ilyenkor pedig el kell fogadni, hogy mindig lesznek olyanok, akik nem értenek egyet velem. Ha az ember azt akarja, hogy mindenki szeresse, maradjon otthon. Semmit sem veszek magamra. Ha hazamegyek, becsukom az ajtót, és oda már nem szivárog be semmi, nyugodtan élhetem az életem.”
|Ők is befutók lehetnek: a Bayern München gólvágója, az argentinok kortalan világklasszisa, a trófeahalmozó középpályás
|HARRY KANE – Az angol válogatott csatár a Bayern színeiben 51 tétmérkőzésen 61 gólt szerzett az előző idényben, a vb-n pedig hatot. Övé lett az európai Aranycipő is, de ellene szól, hogy a BL-ben is a vb-n is csak az elődöntőig jutott.
|FABIÁN RUIZ – A spanyol középpályás a PSG-vel megvédte a címét a Bajnokok Ligájában, majd a nyáron világbajnok lett. Ha csak a kiemelkedő trófeákat nézzük, neki kellene nyernie, de nem annyira látványos a játéka, mint a többi jelölté.
|LIONEL MESSI – Ha Argentína megvédi a világbajnoki címét, alighanem ő lenne az első számú esélyes. A döntőt leszámítva kiemelkedő vb-je volt, és sokak szerint ez és a népszerűsége is elég lehet ahhoz, hogy ő legyen – kilencedik alkalommal – a befutó.