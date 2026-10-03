NB III: kilenc gól Pakson; egyre jobb formában a Vasas második csapata; nyert a Fradi II is

A labdarúgó NB III szombati játéknapján sem maradtak el a gólgazdag mérkőzések: az Ózd-Sajóvölgye 9–0-ra kiütötte a Hajdúnánást, míg a Paksi FC II 8–1-re verte a Szekszárdot. A Ferencváros II 2–0-ra győzte le az MTK II-t, a Puskás Akadémia második csapata idegenben 4–1-re nyert Mosonmagyaróváron, a Diósgyőr II viszont 2–1-es vereséget szenvedett Egerben. A Délkeleti csoportban a Gyulai Termál 4–3-ra nyert Szolnokon, míg a Békéscsaba otthon kapott ki a Sándorfalvától.

LABDARÚGÓ NB III

10. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Eger SE–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 2–1

Tarpa SC–Debreceni VSC II 1–2

Nyíregyháza Spartacus II–Salgótarjáni BTC 0–1

Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II 0–2

Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK 2–2

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Mátészalkai MTK 2–2

Ózd-Sajóvölgye–Hajdúnánás FK 9–0

Debreceni EAC–Füzesabonyi SC 3–0 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II 1–4

Zalaegerszegi TE FC II–Bicskei TC 3–1

Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya 0–2

VSC 2015 Veszprém–Sárisápi BSE 1–1

Király SE–Balatonalmádi SE 2–2

18.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–ETO Akadémia DÉLKELETI CSOPORT

Újpest FC II–Monor SE 2–2

Vasas FC II–BKV Előre 3–0

Szolnoki MÁV FC–Gyulai Termál FC 3–4

Szegedi VSE–ESMTK 1–4

Békéscsaba 1912 Előre–Sándorfalvi SKE 0–1 DÉLNYUGATI CSOPORT

Paksi FC II–Szekszárdi UFC 8–1

Iváncsa KSE–Sárbogárd SE 4–1

Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 3–1

Ferencvárosi TC II–MTK Budapest II 2–0

ReBase Majosi SE–PTE-PEAC 1–1

Pécsi MFC–Budafoki MTE 2–1

Dunaharaszti MTK–BFC Siófok 2–1