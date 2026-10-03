Nemzeti Sportrádió

NB III: kilenc gól Pakson; egyre jobb formában a Vasas második csapata; nyert a Fradi II is

R. D. P.R. D. P.
2026.10.03. 15:55
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Sorozatban harmadik sikerüket aratták az angyalföldiek (Fotó: Vasas FC)
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labdarúgó NB III Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport Délnyugati csoport
A labdarúgó NB III szombati játéknapján sem maradtak el a gólgazdag mérkőzések: az Ózd-Sajóvölgye 9–0-ra kiütötte a Hajdúnánást, míg a Paksi FC II 8–1-re verte a Szekszárdot. A Ferencváros II 2–0-ra győzte le az MTK II-t, a Puskás Akadémia második csapata idegenben 4–1-re nyert Mosonmagyaróváron, a Diósgyőr II viszont 2–1-es vereséget szenvedett Egerben. A Délkeleti csoportban a Gyulai Termál 4–3-ra nyert Szolnokon, míg a Békéscsaba otthon kapott ki a Sándorfalvától.

LABDARÚGÓ NB III
10. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Eger SE–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok 2–1
Tarpa SC–Debreceni VSC II 1–2
Nyíregyháza Spartacus II–Salgótarjáni BTC 0–1
Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II 0–2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Gödöllői SK 2–2
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Mátészalkai MTK 2–2
Ózd-Sajóvölgye–Hajdúnánás FK 9–0
Debreceni EAC–Füzesabonyi SC 3–0

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia FC II 1–4
Zalaegerszegi TE FC II–Bicskei TC 3–1
Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya 0–2
VSC 2015 Veszprém–Sárisápi BSE 1–1
Király SE–Balatonalmádi SE 2–2
18.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–ETO Akadémia

DÉLKELETI CSOPORT
Újpest FC II–Monor SE 2–2
Vasas FC II–BKV Előre 3–0
Szolnoki MÁV FC–Gyulai Termál FC 3–4
Szegedi VSE–ESMTK 1–4
Békéscsaba 1912 Előre–Sándorfalvi SKE 0–1

DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–Szekszárdi UFC 8–1
Iváncsa KSE–Sárbogárd SE 4–1
Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 3–1
Ferencvárosi TC II–MTK Budapest II 2–0
ReBase Majosi SE–PTE-PEAC 1–1
Pécsi MFC–Budafoki MTE 2–1
Dunaharaszti MTK–BFC Siófok 2–1

 

 

labdarúgó NB III Északkeleti csoport Északnyugati csoport Délkeleti csoport Délnyugati csoport
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