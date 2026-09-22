Januárban lecsapna a Real Madrid középpályására a Galatasaray – sajtóhír

A spanyol As és a török Fanatic arról ír, hogy a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray mindenképpen megszerezné januárban Eduardo Camavingát, első körben kölcsönvenné a középpályást a Real Madridtól. Az As hozzáteszi, hogy a francia játékos jelenleg nem tervezi elhagyni a királyi gárdát.

A 23 éves futballista 2021-ben szerződött a Rennes-től a blancókhoz 31 millió euróért, a szerződése 2029 nyaráig érvényes. A Transfermarkt az értékét jelenleg 50 millióra becsüli.