Nemzeti Sportrádió

Januárban lecsapna a Real Madrid középpályására a Galatasaray – sajtóhír

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.22. 17:37
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Eduardo Camavinga a Galatasaray célkeresztjében (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Eduardo Camavinga Galatasaray Süper Lig La Liga
Spanyol és török sajtóhírek szerint a Galatasaray első számú célpontja januárban a Real Madrid középpályása, Eduardo Camavinga lesz.

A spanyol As és a török Fanatic arról ír, hogy a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray mindenképpen megszerezné januárban Eduardo Camavingát, első körben kölcsönvenné a középpályást a Real Madridtól. Az As hozzáteszi, hogy a francia játékos jelenleg nem tervezi elhagyni a királyi gárdát.

A 23 éves futballista 2021-ben szerződött a Rennes-től a blancókhoz 31 millió euróért, a szerződése 2029 nyaráig érvényes. A Transfermarkt az értékét jelenleg 50 millióra becsüli.

 

Real Madrid Eduardo Camavinga Galatasaray Süper Lig La Liga
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