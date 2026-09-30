Nemzeti Sportrádió

Műtét vár a Real Madrid belső védőjére – hivatalos

M. B.M. B.
2026.09.30. 14:07
Raúl Asencio (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Raúl Asencio La Liga
Műtét vár a Real Madrid spanyol belső védőjére, Raúl Asencióra, aki csütörtökön fekszik kés alá – derül ki a királyi gárda honlapján közzétett szűkszavú közleményből.

A 23 éves labdarúgó az év eleje óta küzdött terheléses hajszálrepedéssel a jobb sípcsontjában, de a klubnál eddig abban bíztak, hogy a sérülés konzervatív kezelés és a nyári pihenés során magától rendbe jön. Asencio ezzel szemben továbbra sincs százszázalékos állapotban, s csapata keddi edzését sem tudta végigcsinálni – teszi hozzá a Marca. A madridi sportlap információi szerint a műtét nyomán kettőtől négy hónapig terjedő kihagyás vár, így várhatóan csak 2027 elején térhet vissza a pályára. 

Mint ismeretes, Asencio számára már az előző idény második felében is opció volt a műtéti beavatkozás, de a Real védelmét sújtó sérüléshullám miatt Asencio inkább kockáztatott. A királyiak orvosi csapata úgy vélte, hogy nyáron a szóban forgó sípcsont pozitívan reagál a pihenésre az azt megelőző intenzív terhelés után, de a védő helyzete rosszabbodott, így a műtéti beavatkozás elkerülhetetlenné vált.

 

 

Real Madrid Raúl Asencio La Liga
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