Műtét vár a Real Madrid belső védőjére – hivatalos

A 23 éves labdarúgó az év eleje óta küzdött terheléses hajszálrepedéssel a jobb sípcsontjában, de a klubnál eddig abban bíztak, hogy a sérülés konzervatív kezelés és a nyári pihenés során magától rendbe jön. Asencio ezzel szemben továbbra sincs százszázalékos állapotban, s csapata keddi edzését sem tudta végigcsinálni – teszi hozzá a Marca. A madridi sportlap információi szerint a műtét nyomán kettőtől négy hónapig terjedő kihagyás vár, így várhatóan csak 2027 elején térhet vissza a pályára.



Mint ismeretes, Asencio számára már az előző idény második felében is opció volt a műtéti beavatkozás, de a Real védelmét sújtó sérüléshullám miatt Asencio inkább kockáztatott. A királyiak orvosi csapata úgy vélte, hogy nyáron a szóban forgó sípcsont pozitívan reagál a pihenésre az azt megelőző intenzív terhelés után, de a védő helyzete rosszabbodott, így a műtéti beavatkozás elkerülhetetlenné vált.

Parte médico de Asencio.https://t.co/kZNPFOeJoy — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2026