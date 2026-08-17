Gulácsi az egyetlen új tiszt a hajón – így építkezik a Villarreal 

A „sárga tengeralattjáró” célja: mindig elérni a BL-bázist – írtuk tavaly a VILLARREAL kapcsán. Jelentjük: sikerült, sőt a bajnokságban megelőzték a náluk sokkal több pénzből gazdálkodó Atlético Madridot is. A Bajnokok Ligájában már nem ment nekik ennyire, az alapszakaszban a 35. helyen végeztek, egyetlen egy pontocskát összegereblyézve: odahaza, a Juventus ellen. A Király-kupában a harmadik körben, még decemberben kikaptak a Racing Santandertől.
A legnagyobb gond a sok kapott gól, a bajnokságban 46-szor kapituláltak, a Girona 55 kapott góllal esett ki, az Osasuna 50-nel maradt éppen csak bent. Erősségük volt ellenben a bátor támadójáték, kilencen is eljutottak legalább öt találatig, öten is legalább öt gólpasszig, a máshol már leírt Nicolas Pépé és Ayoze Pérez kivirágzott, a 34 éves Gerard Moreno tíz találatig jutott 22 bajnokin, a Marseille által pár éve ingyen elengedett középső középpályás, Pape Gueye a liga egyik legjobbja a posztján, értéke a Transfermarkt szerint 40 millió euró. Bombaüzletnek bizonyult Zsorzs Mikautadze megvétele, első itteni idényében 21 kanadai pontig jutott.
ÚJ ÉRA
Amikor beértek a BL anyagi biztonságot jelentő kikötőjébe, szinte azonnal bejelentették, hogy nem hosszabbítanak a sikeredző Marcelinóval, utóda a 38 esztendős Inigo Pérez, aki két sikeres évet töltött el a Rayo Vallecano kispadján, előtte Andoni Iraola segítője volt. Lesz miből gazdálkodni: 2025-ben 143 millió euró volt a bevétel, 14 milliós nyereséggel zártak, legutóbb 215 milliónál is több pénz folyt be a költségvetésbe, hála a BL-szereplésnek, és bérekre csak 65 millió eurót költenek. Nemzetközi szinten nem kiemelkedő ez a költségvetés, az RB Leipzig például kétszerennyiből gazdálkodik, de a TV-s jogok fölött csak a bónusz 30 millió euró, a PSG kapott ennyit összesen a saját jogaiért, 44 millió euró jött az UEFA-tól, 42 millió a ligától a bronzéremért… az Achilles-sarok itt a mérkőzésnapi bevétel, ez pármillió euró, az összbevétel csupán 3 százaléka jött innen az előző szezonban. Pedig két éve befejeződött az Estadio de la Cerámica 70 millióba kerülő felújítása, és az összes bérletet eladják! A stadion kapacitása 23 008 fő, a város lakosságának a fele, a válogatott itt fogadja majd a szerbeket.
FÜGGŐSÉGEK ÉS TERJESZKEDÉS
„Húsz évvel ezelőtt a klubok jobban függtek a jegyeladásoktól, mint a tévébevételektől. Most inkább a tévétől, az európai színtérre való kijutástól és a játékosok eladásától függünk” – értékelte a helyzetet Fernando Roig, a csapat elnöke és tulajdonosa. Aki kiemelte, hogy az ő riválisuk nem a Barcelona, a Real Madrid vagy az Atlético, hanem a Real Sociedad, a Real Betis, az Athletic Bilbao, a Valencia és a Sevilla. „Ha jól játsszuk ki a lapjainkat, okosabban adjuk el a játékosainkat, és több alkalommal jutunk be az európai kupákba, akkor felvehetjük velük a versenyt”. A Villarreal világszerte harmincnál is több akadémiát alapított és működtet, Amerikában, Ázsiában és Ausztráliában is, ennek is meglesz a szüretje előbb-utóbb.
EZEK A FIATALOK!
Utoljára 2023-ban nyertek az átigazolásokon, közel százmilliót (a Nicolas Jackson, Pau Torres, Samuel Chukwueze, Boulaye Dia négyes eladásával), utána Alexander Sörloth, Filip Jörgensen és Ben Brereton Díaz, tavaly az Álex Baena, Yéremy Pino, Thierno Barry trió távozása tartotta fent az egyensúlyt. A saját nevelésű Karl Etta Eyongot jobb lett volna megtartani, de a B-csapatból az elmúlt tíz évben olyan játékosokat tudtak felvinni a profik közé, mint a bal oldali mindenes Carlos Romero (a játékjoga 25 millió eurót ér per pillanat), a középhátvéd Pau Navarro (15), Jörgensen, Nicolas Jackson, Chukwueze, a válogatottig jutó Alfonso Pedraza vagy a világbajnok Pino, Baena, Rodri hármas. Igen, Rodri, aki 2018-ban innen igazolt az Atléticóhoz (2013-ban onnan érkezett), 20 millióért, és tavaly Baenával, előtte Sörlothtal erősítette a Villarreal a közvetlen riválisát.
TÁVOZOTT A KLUBLEGENDA
A szurkolók nagy örömére ezen a nyáron (eddig…) nem adták el egyetlen sztárjukat sem, Ramón Terrats, Álex Forés, a csúcsformájától mára messze kerülő Alfonso Pedraza, a cserekapus Diego Conde, a tavaly a PSG-től vett Arnau Tenas, Hugo López, a télen ingyen a Vélez Sarsfieldtől megszerzett argentin szélső, Thiago Fernández vagy Thomas Partey távozása nem rengeti meg a keretet, a népkedvenc Dani Parejo pedig már 37 esztendős, vele nem hosszabbítottak. Tavaly kiköltekezték magukat, mindennel együtt 130 millióért érkezett Mikautadze, Renato Veiga, Alberto Moleiro, Santiago Mourino, Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi, Alex Freeman, Tenas, Rafa Marín, Thiago Fernández, Partey, Alfon González és Manor Szolomon, most ekkora költözési hullámra nincs szükség. A távozók esetében okos feltételeket szabnak, beesett 2.5 millió euró Haisszem Hasszan és 1.2 millió Fer Nino mostani klubváltása, és a FIFA szabályai miatt, ha Rodri tényleg visszatér Spanyolországba, újabb kétmillió lehet a Villarrealé, a nevelőegyesületéé.
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A JÖVŐ PAREJÓJA
Tizenegy fiatal lépett fel a nagycsapatba, vagy került kölcsönbe magasabb osztályú csapatokhoz, a legnagyobb tehetség a 17 esztendős középső középpályás, Carlos Macia (elnöke szerint ha Maia a River Plate-ben játszana, 30 millió eurót érne) – jó munkát végez a B-csapatnál a klublegenda David Albelda, aki egyébként éppen azt a taktikát szereti, mint a nagyok mestere: 4–4–2-es vagy 4–2–3–1-es hadrend, magasra tolt védekezés, azonnali letámadás, agresszív, de nem kegyetlen belépőkre épülő futball, két-három passz után létszámfölény kialakítása az ellenfél 16-osánál, a szélsővédők maximális kihasználása. Macia mellett a szintén középső középpályás, de már 21 éves Alassane Diatta is felkerült a nagyokhoz, de az első bajnokin nem került a keretbe.
NO PARA
Mivel a költségvetés stabil, nem adják el a legjobbakat: a balszélső Moleiróra a Borussia Dortmund, a 75 milliós kivásárlási árral bíró Mikautadzére a Barcelona és a Tottenham Hotspur, Veigára a Galatasaray és a Real Madrid, Iliasz Ahomasra a Sevilla, az Olympique Marseille és az Espanyol, Willy Kambwalára az Osasuna, Pape Gueyére a szaúdi Al-Ahli, a Crystal Palace, az Everton, a Brighton és a Sunderland is hiába fente a fogát. Inigo Péreznél kulcsfontosságú a két középső középpályás, a 6-os és a 8-as, egy nagy munkabírású szűrő, és egy olyan játékos, aki védekezik, vezényli a letámadást, kulcspasszokra és ritmusváltásra is képes. Ezért is szinte minden kiszemelt középső középpályás: az olympiakoszos Santiago Hezze, a vb-n is látott, 5-6 millióért mozdítható Hisam Budaui (Nice), Antonio Blanco (Alavés), Joey Veerman (PSV), Youssouf Fofana (AC Milan, érte állítólag már ajánlatot is tettek), Gustavo Puerta (Racing Santander), Beni Mukendi (Vitória Guimaraes). Felmerült, hogy kölcsönkérik vagy megveszik a Dortmund modern felfogásban játszó csatárát, Fábio Silvát, de célpont a chelsea-s Liam Delap is, és kölcsönkérték a Real Madridtól Endricket. Felmerült Pino visszatérése, de a Villarreal nem képes már megfizetni egykori játékosát, a 19 éves szélsőt, Tadjidine Mmadit egymillió euróért el lehet hozni Marseille-ből.
AMI MAGYAR SZEMPONTBÓL A LÉNYEG
Hogy a sok kapott gól ellenszereként leigazolták Gulácsi Pétert, aki az új mester taktikájának megfelelően képes söprögetőt is játszani, és nem esik kétségbe, ha lábbal kell passzolnia. A Santander elleni nyitómérkőzésen a Luiz Júnior – Mourino, Foyth, Veiga, Romero – Pépé, Gueye, Comesana, Moleiro – Mikautadze, Pérez csapat kezdett, a jobbhátvéd Alex Freeman, két középső középpályás, Cheikh Tidiane Thiam és Macia, két szélső, Ahomas és Buchanan, illetve Gerard Moreno állt be csereként, Gulácsi a kispadon ült – de több szakértő szerint is csak idő kérdése, és ő lesz a kezdőkapus. A Santender két gyors góllal nyitott, de még az első félidőben egyenlítettek Pérezék.
ERŐSSÉGEK ÉS GYENGESÉGEK
Mindenképpen kell egy kis idő, amíg egy új mester megismeri az övéit, most a nagy jövés-menés elmaradása Pérez kezére játszik. Mikautadze gólerős, de visszavontan képes remek passzokkal szolgálni a társakat, balszélső is… és pótolhatatlan. Gerard Moreno már 34 éves, a szintén sokoldalú Ayoze Pérez csak egy esztendővel fiatalabb, ők ketten az előző idényben 22 kanadai pontot szereztek, a kanadai csatár, a remek felépítésű, agresszív, a letámadásban is hasznos Tani Oluwaseyi hét gólig jutott, tőle még többet vártak. Három jobbszélsőre (a gyors és jól cselező Ahomas, a nagyon erős Buchanan és az első fordulóban betaláló, ballábas, a világbajnokságon is eredményes Pépé) csak egy balszélső jut, igaz, a 22 éves Alberto Moleiro játékjoga 50 millió eurót ér. A bal oldalon mellette a szélsők közül csak a kanadai válogatott, rutinos Buchanan vethető be – igaz, ő szélsőhátvéd, jobb és bal oldali középpályás, szélső és karmester is. Macia játszott a Santander ellen, tavaszra kiszoríthatja Santi Comesanát, az As szerint a csapat gyenge pontja a középső védő Juan Foyth.
TÚL KEVESEN ÉS TÚL SOKAN
A balhátvéd Carlos Romero rengeteget fejlődött az Espanyolban, nagy erőssége lesz a csapatnak (Sergi Cardona nagy bánatára), a jobbhátvéd Santiago Mourino már uruguayi válogatott, a tavalyi bajnokság egyik nagy felfedezettje, cseréje, Freeman 22 éves és 22-szeres amerikai válogatott, rengeteget fejlődött az elmúlt fél évben. Öt középhátvéddel számolhat Pérez mester, de a szakértők szerint Renato Veiga mellett a közel egyéves sérülés után visszatérő Logan Costa, Pau Navarro, Foyth és a Manchester Unitedtől vett, tavaly egy fél évre kidőlő Willy Kambwala sem megnyugtató megoldás, utóbbi kifejezetten nagy csalódást okozott. De ha így fejlődik tovább, a saját nevelésű Navarro az U20-as után a felnőtt válogatottba is bekerülhet, a jövő az övé, és még csak 21 éves. A brazil-portugál kapust, Luiz Júniort két éve 12 millió euróért vették, most is éppen ennyit ér a játékjoga, Gulácsi sokkal rutinosabb nála, és ez főleg a Bajnokok Ligájában fog sokat érni.
Érdemes átfutni a csapatkapitányi rangsort, ez mindig sokat elárul a belső viszonyokról és a vezetőségről is: a karszalag természetesen Gerard Morenóé, mögötte következik Juan Foyth, Santi Comesana, Ayoze Pérez, Sergi Cardona és Logan Costa, azaz a klubnál eltöltött idő a szervező erő.
SZINTE UGYANÚGY ÉS UGYANAZÉRT
„A Villarreal nagyon hasonló idényre számíthat, mint az előző, nagyon hasonló kerettel és szinte ugyanazokkal a célokkal. A castellóni klub kihívása, hogy a La Liga élcsapatai között maradjon, javítson a Bajnokok Ligájában mutatott gyenge teljesítményén, és megpróbáljon javítani a hazai kupában is. A célok elérésének a tavalyihoz szinte azonos kerettel vágnak neki, nagyon kevés változtatással. A klub megtartotta a keret magját és azokat a játékosokat, akik az elmúlt szezonban megszerezték a harmadik helyet, és ígéretes fiatal játékosokat hoztak fel az akadémiájukból” – így az As szakírója, Javier Mata. – A Villarreal kapusposztja az egyik legnagyobb kérdőjel a szezonban, mivel Luiz Júnior nem nyújtott meggyőző teljesítményt. Ennek eredményeként hozta a klub Gulácsi Pétert, a stabilitás biztosítása érdekében. Bár Júnior várhatóan az első számú kapus lesz, Gulácsinak nagy esélye van a kezdőbe kerülésre a tapasztalata miatt, és azért, mert képes alkalmazkodni a csapat taktikájához”.
A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
DEPORTIVO ALAVÉS
ÉRKEZETT: Ville Koski (NK Istra, kölcsön után végleg, 3 000 000 euró), Mikel Rodriguez (Sociedad B, 2 000 000 euró), Miguel Rodríguez (Utrecht, 5 000 000), Nicolás Valentini (Fiorentina, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Moussa Diarra (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Victor Parada (Szpartak Moszkva, 5 0000 000), Asier Villalibre (Santander, kölcsön után végleg, 1 000 000 euró), Raúl Fernández (Leganés, ingyen), Jon Guridi (Sevilla, ingyen), Nikola Marasz (szerződését felbontották)
Kölcsönből vissza: Ibrahim Diabate (GAIS), Jon Pacheco (Sociedad), Calebe (Fortaleza)
ATLÉTICO MADRID
ÉRKEZETT: Morten Hjulmand (Sporting CP, 40 000 000 euró), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, 22 000 000 euró), Li Kang In (PSG, 40 000 000), Cristian Romero (Tottenham, 40 000 000)
Kölcsönből vissza: Horatiu Moldovan (Oviedo), Thomas Lemar (Girona), Carlos Martín (Vallecano)
TÁVOZOTT: Antoine Griezmann (Orlando City, ingyen), Julio Díaz (Sevilla, 1 000 000), Thiago Almada (River Plate, 20 000 000), Nahuel Molina (Roma, 13 000 000)
Kölcsönbe: Clément Lenglet (Benfica), Horatiu Moldovan (Eyüpspor)
Kölcsönből vissza: Nico González (Juventus)
FC BARCELONA
ÉRKEZETT: Anthony Gordon (Newcastle United, 80 000 000 euró), Toni Fernández (Barcelona B), Tommy Marqués (Barcelona B), Xavi Espart (Barcelona B), Diego Kochen (Barcelona B), Karim Adeyemi (Dortmund, 22 000 000), Jesse Bisiwu (Club NXT, 8 500 000)
Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Girona), Héctor Fort (Elche), Inaki Pena (Elche), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
TÁVOZOTT: Ansu Fati (Monaco, kölcsön után végleg, 11 000 000), Inaki Pena (Panathinaikosz, 3 000 000 euró), Robert Lewandowski (Chicago Fire, ingyen), Ferran Torres (PSG, 45 000 000)
Kölcsönből vissza: Joao Cancelo (Al-Hilal), Marcus Rashford (Manchester United)
Kölcsönbe: Diego Kochen (Lyngby), Marc ter Stegen (Ajax), Ronald Araújo (Liverpool)
REAL BETIS SEVILLA
ÉRKEZETT: Facundo Bernal (Fluminense, 10 500 000), Fran García (Real Madrid, 4 000 000)
Kölcsönbe: Diego Conde (Villarreal)
Kölcsönből vissza: Iker Losada (Levante), Gonzalo Petit (Granada)
TÁVOZOTT: Sergi Altimira (Sporting CP, 18 250 000), Nobel Mendy (Vallecano, kölcsön után végleg, 3 500 000), Mateo Flores (Arouca, kv., 1 400 000), Adrián San Miguel (visszavonult), Ricardo Rodríguez (szerződése lejárt), Cédric Bakambu (szerződése lejárt), Chimy Ávila (szerződése lejárt), Pau López (Andorra FC, i.)
Kölcsönből vissza: Szofjan Amrabat (Fenerbahce)
ATHLETIC BILBAO
ÉRKEZETT: Eder García (Bilbao B)
Kölcsönből vissza: Benat Gerenabarrena (Castellón), Julen Agirrezabala (Valencia), Álvaro Djaló (Al-Garafa), Hugo Rincón (Girona), Peio Canales (Santander), Unai Vencedor (Levante)
TÁVOZOTT: Unai Gómez (Udinese, 4 500 000), Urko Izeta (Cádiz, 1 500 000), Inigo Lekue (visszavonult), Mikel Vesga (Almería, i.), Julen Agirrezabala (Santander, 5 000 000)
Kölcsönbe: Eder García (Córdoba)
CELTA VIGO
ÉRKEZETT: Aleix Febas (Elche, ingyen), Javi Galán (Osasuna, i.)
Kölcsönbe: Altay Bayindir (Manchester United), Abdoulaye Faye (Leverkusen, 300 000)
Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Málaga), Carles Pérez (Arisz), Manu Sánchez (Levante), Damián Rodríguez (Santander), Unai Núnez (Valencia)
TÁVOZOTT: Óscar Mingueza (Crystal Palace, i.), Mihajlo Risztics (szl.), Franco Cervi (Rosario, i.), Joseph Aidoo (szl.)
Kölcsönbe: Hugo Sotelo (Levante, 100 000), Unai Núnez (Espanyol, 250 000), Damián Rodríguez (Cádiz), Carlos Domínguez (Oviedo)
Kölcsönből vissza: Fer López (Wolverhampton)
FC ELCHE
ÉRKEZETT: Buba Sangaré (AS Roma, kv., 500 000), Víctor Chust (Cádiz, kv., 1 000 000), Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb, kv., 1 000 000), Fer Nino (Burgos, 4 000 000), Javi Morcillo (Atlético Madrileno, 1 500 000), Ezequiel Ponce (Houston Dynamo), Tiziano Perrotta (Banfield, 4 000 000)
Kölcsönbe: Facundo Buonanotte (Brighton)
Kölcsönből vissza: Bambo Diaby (Granada), Abiel Osorio (Defensa y Justicia), Matia Barzic (Leonesa)
TÁVOZOTT: Álvaro Rodríguez (Bournemouth, 25 000 000), Léo Pétrot (Anderlecht, i.), André Silva (FC Porto, i.), Aleix Febas (Celta Vigo, i.)
Kölcsönbe: Tiziano Perrotta (Defensa y Justicia)
Kölcsönből vissza: Héctor Fort (Barcelona), Adria Pedrosa (Sevilla), Inaki Pena (Barcelona), Rafa Mir (Sevilla)
ESPANYOL BARCELONA
ÉRKEZETT: Álex Calatrava (Castellón, 5 000 000)
Kölcsönbe: Gabriel Moscardo (PSG), Quilindschy Hartman (Burnley), Unai Núnez (Celta Vigo, 250 000), Vanja Drkuszics (Zenit, 300 000)
Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Santander), Javi Hernández (Mirandés), Marcos Fernández (Ceuta), Roger Hinojo (Leonesa), Rafel Bauza (Mirandés), José Gragera (Deportivo La Coruna)
TÁVOZOTT: Fernando Calero (Málaga, i.), Charles Pickel (Sardzsah), José Salinas (Málaga), Pablo Ramón (Santander)
Kölcsönbe: José Gragera (Burgos), Antoniu Roca (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Cyril Ngonge (Napoli), Carlos Romero (Villarreal), Ramón Terrats (Villarreal)
FC GETAFE
ÉRKEZETT: Martín Satriano (Lyon, kv., 6 500 000), Zaid Romero (FC Bruges, kv., 5 000 000), Mario Martín (Real Madrid, kv., 3 500 000), Ramón Terrats (Villarreal, 2 500 000), Sebastián Boselli (River Plate, kv., 1 500 000), Szaba Szazonov (Torino, i.), Johan Mojica (Mallorca, 500 000), Enes Ünal (Bournemouth, i.)
Kölcsönbe: Andrés García (Aston Villa), Orel Mangala (Lyon)
Kölcsönből vissza: Yvan Neyou (Al-Ohdud), Juan Berrocal (Atlanta United), Christantus Uche (Crystal Palace), Peter Federico (Valladolid), Coba da Costa (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Luis Milla (Como, 6 000 000), Mauro Arambarri (River Plate, 3 000 000), Coba da Costa (Al-Holud, 2 000 000), Juan Iglesias (Sevilla, i.), Peter Federico (Górnik Zabrze, 2 000 000), Diego Rico (Osasuna, i.), Allan Nyom (szl.)
Kölcsönből vissza: Adrián Liso (Zaragoza), Abu Kamara (Hull City), Luis Vázquez (Anderlecht), Veljko Birmancsevics (Sparta Praha)
DEPORTIVO LA CORUNA
ÉRKEZETT: Leo Román (Mallorca, 9 000 000), Jonathan Asp Jensen (Bayern München II, 6 000 000), Bright Ede (Motor Lublin, 6 000 000), Lorenzo Amatucci (Fiorentina, 2 500 000), Teun Gijselhart (De Graafschap, 1 000 000), Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille, 1 500 000)
Kölcsönbe: Angelino (Roma)
Kölcsönből vissza: Luis Chacón (Leonesa)
TÁVOZOTT: Luis Chacón (Real Valladolid, 500 000), Sergio Escudero (Zaragoza, i.), Cristian Herrera szl.)
Kölcsönből vissza: Samuele Mulattier (Sassuolo ), José Gragera (Espanyol)
UD LEVANTE
ÉRKEZETT: Enzo Bardeli (Dunkerque, i.), Aissza Mandi (Lille, i.), Yanis Musuayi (Club NXT, 3 000 000)
Kölcsönbe: Hugo Sotelo (Celta Vigo, 100 000), Dani Requena (Villarreal), Thiago Fernández (Villarreal)
TÁVOZOTT: Mathew Ryan (szl.), Pablo Martínez (szl.), Diego Pampín (Granada, i.), José Luis Morales (szl.), Carlos Espí (Real Madrid, 25 000 000)
Kölcsönből vissza: Ugo Raghouber (Lille), Alan Matturro (Genoa), Unai Vencedor (Bilbao), Iker Losada (Betis), Manu Sánchez (Celta Vigo), Matías Moreno (Fiorentina)
FC MÁLAGA
ÉRKEZETT: Fernando Calero (Espanyol, i.)
Kölcsönbe: José Salinas (Espanyol), Juan Cruz (Leganés, 300 000)
TÁVOZOTT: Javi Moreno (szl.)
Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Celta Vigo)
REAL MADRID
ÉRKEZETT: Marc Cucurella (Chelsea, 55 000 000 euró), Denzel Dumfries (Inter, 20 000 000), Bernardo Silva (Manchester City England Man City, i.), Ibrahima Konaté (Liverpool, i.), Fran González (Real Madrid B), Manuel Ángel (Real Madrid B), David Jiménez (Real Madrid B), César Palacios (Real Madrid B), Carlos Espí (Levante, 25 000 000), Yan Diomande (RB Leipzig, 125 000 000)
Kölcsönből vissza: Endrick (Lyon)
TÁVOZOTT: Fran García (Betis, 4 000 000), Mario Martín (Getafe, kölcsön után végleg, 3 500 000), Daniel Carvajal (szerződése lejárt), David Alaba (szl.), Dani Ceballos (szl.), César Palacios (Fulham, 10 000 000), Gonzalo García (Fulham, 40 000 000), Fran González (Sevilla, 1 000 000)
Kölcsönbe: Franco Mastantuono (Fiorentina)
RACING SANTANDER
ÉRKEZETT: Facundo González (Juventus, 2 500 000), Asier Villalibre (Alavés, kv., 1 000 000), Sergio Canales (Monterrey, kv., i.), Pedro Felipe (Juventus Next Gen), Pablo Ramón (Espanyol), Julen Agirrezabala (Bilbao, 5 000 000)
Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Rennes)
TÁVOZOTT: Mario García (Widzew Lódz, 500 000), Javi Castro (Cádiz), Suleiman Camara (Slovan, 1 000 000)
Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Oviedo), Jokin Ezkieta (Cádiz)
Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Espanyol), Jaime Mata (szl.), Peio Canales (Bilbao), Manex Lozano (Basconia), Damián Rodríguez (Celta Vigo), Facundo González (Juventus)
FC SEVILLA
ÉRKEZETT: Jon Guridi (Alavés, i.), Juan Iglesias (Getafe, i.), Arouna Sangante (Le Havre, i.), Julio Díaz (Atlético Madrid, 1 000 000), Fran González (Real Madrid, 1 000 000), Robbie Ure (IK Sirius, 6 500 000)
Kölcsönből vissza: Rafa Mir (Elche), Adria Pedrosa (Elche), Alfon González (Villarreal)
TÁVOZOTT: César Azpilicueta (visszavonult), Örjan Nyland (RB Leipzig, i.), Nemanja Gudelj (szl.), Adnan Januzaj (szl.), Alexis Sánchez (Montréal, i.), Akor Adams (Venezia, 16 000 000), Tanguy Nianzou (Lille, i.), Juanlu Sánchez (Bournemouth, 11 000 000), Djibril Sow (Genoa, 4 000 000), Federico Gattoni (Ascoli, i.), Joan Jordán (Estrela Amadora, i.)
Kölcsönből vissza: Batista Mendy (Trabzonspor)
Kölcsönbe: Rafa Mir (Arisz)
REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN
ÉRKEZETT: Kita Kazunari (Kiotó Szanga, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Carlos Fernández (Mirandés), Jon Pacheco (Alavés), Javi López (Oviedo), Mikel Goti (Córdoba)
TÁVOZOTT: Brais Méndez (Columbus Crew, 6 000 000), Aritz Elustondo (PAOK, i.), Carlos Fernández (Oviedo, i.)
Kölcsönből vissza: Duje Caleta-Car (Lyon), Wesley (Al-Nasszr)
CA OSASUNA
ÉRKEZETT: Jonathan Dubasin (Gijón, 4 000 000), Rockson Yeboah (IFK Göteborg, 3 000 000), Diego Rico (Getafe, i.)
TÁVOZOTT: Víctor Munoz (Liverpool, 40 000 000), Sheraldo Becker (Mainz, kv., 500 00), Javi Galán (Celta Vigo, i.), Juan Cruz (Oviedo, i.), Iker Benito (Querétaro, 520 000)
FC VALENCIA
ÉRKEZETT: Szato Rjunoszuke (FK Tokió, 4 000 000), Justin de Haas (Famalicao, i.), Aliou Dieng (Al Ahli, i.)
Kölcsönből vissza: Iker Córdoba (Mirandés), Cenk Özkacar (1. FC Köln)
TÁVOZOTT: Thierry Correia (Venezia, i.), Baptiste Santamaria (PAOKi, i.), Renzo Saravia (szl.), Eray Cömert (Torino, i.), Cenk Özkacar (Trabzonspor, 1 750 000)
Kölcsönből vissza: Julen Agirrezabala (Bilbao), Largie Ramazani (Leeds United), Lucas Beltrán (Fiorentina), Unai Núnez (Celta Vigo)
RAYO VALLECANO
ÉRKEZETT: Nobel Mendy (Betis, kv., 3 500 000), Jozhua Vertrouwd (Castellón, 1 500 000), Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev, i.)
Kölcsönbe: Marash Kumbulla (Roma)
Kölcsönből vissza: Etienne Eto’o (Villarreal B)
TÁVOZOTT: Alfonso Espino (Racing Club, i.), Óscar Trejo (visszavonult), Abdul Mumin (szl.), Nobel Mendy (Hull City, 34 400 000), Pep Chavarría (Chelsea, 19 000 000)
Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada)
Kölcsönből vissza: Carlos Martín (Atlético Madrid), Iljasz Ahomah (Villarreal)
FC VILLARREAL
ÉRKEZETT: Gulácsi Péter (RB Leipzig, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Carlos Romero (Espanyol), Dani Requena (Córdoba), Iljasz Ahomah (Rayo Vallecano), Thiago Fernández (Oviedo)
TÁVOZOTT: Ramón Terrats (Getafe, kv., 2 500 000), Alfonso Pedraza (Lazio, i.), Dani Parejo (szl.), Thomas Partey (szl.), Álex Forés (Burgos, 400 000)
Kölcsönbe: Arnau Tenas (Mallorca), Diego Conde (Betis), Dani Requena (Levante), Thiago Fernández (Levante), Hugo López (FC Andorra)
Kölcsönből vissza: Rafa Marín (Napoli), Alfon González (Sevilla)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
RCD MALLORCA
ÉRKEZETT: Adrián Fuentes (Córdoba, 2 000 000), Arnau Puigmal (Almería, i.), Josep Cerda (FC Andorra, 2 000 000)
Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Hamburg), Arnau Tenas (Villarreal), Antoniu Roca (Espanyol), Álex Sala (Lecce), Adrián Liso (Zaragoza, 500 000)
Kölcsönből vissza: Marc Domenech (Ceuta)
TÁVOZOTT: Vedat Muriqi (Fenerbahce, 15 500 000), Leo Román (Deportivo La Coruna, 9 000 000), Cyle Larin (Southampton, kv., 3 000 000), Pablo Maffeo (Olympiakosz, 2 700 000), Aszano Takuma (Sanfrecce Hirosima, ingyen), Omar Mascarell (Al-Halidzs, i.), Samú Costa (Al-Nasszr, 22 000 000), Jan Virgili (FC Bruges, 12 000 000), Johan Mojica (Getafe, 500 000)
Kölcsönből vissza: Mateo Joseph (Leeds United ), Marash Kumbulla (AS Roma)
FC GIRONA
ÉRKEZETT: Olekszandr Piscsur (ETO FC, 900 000), Izan González (Cornella, 300 000)
Kölcsönbe: Unai Hernández (Al-Ittihad)
Kölcsönből vissza: Yaakobishvili Antal (Tenerife), Yáser Asprilla (Galatasaray), Kim Min Szu (FC Andorra), Dawda Camara (Cádiz)
TÁVOZOTT: Ladislav Krejcí (Wolverhampton, kv., 22 000 000), Jhon Solís (Birmingham City, kv., 7 500 000), Daley Blind (Ajax, i.), David López (szl.), Cristhian Stuani (szl.), Axel Witsel (szl.), Juan Carlos (szl.), Joel Roca (Olympiakosz, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Barcelona), Claudio Echeverri (Manchester City), Vitor Reis (Manchester City), Thomas Lemar (Atlético Madrid ), Hugo Rincón (Bilbao)
REAL OVIEDO
ÉRKEZETT: Alexandru Isfan (Farul, 800 000), Pablo Sáenz (Granada, i.), Jacobo González (Córdoba, i.), Carlos Fernández (Spociedad, i.), Juan Cruz (Osasuna, i.), Estanis Pedrola (Sampdoria, 900 000), Dani Villahermosa (FC Andorra, 700 000)
Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Santander), Carlos Domínguez (Celta Vigo)
TÁVOZOTT: Eric Bailly (szl.), Santi Cazorla (visszavonult), Kwasi Sibo (szl.), Leander Dendoncker (szl.), Haisszem Hasszan (Celtic, 7 000 000)
Kölcsönből vissza: Santiago Colombatto (Club León), Thiago Fernández (Villarreal), Thiago Borbas (RB Bragantino), Nicolás Fonseca (Club León), Javi López (Sociedad), David Carmo (Nottingham), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), Federico Vinas (Club León)
Kölcsönbe: Pablo Agudín (Sant Andreu)
Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva hétfőn