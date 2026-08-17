Gulácsi az egyetlen új tiszt a hajón – így építkezik a Villarreal 

ÚJ ÉRA

Amikor beértek a BL anyagi biztonságot jelentő kikötőjébe, szinte azonnal bejelentették, hogy nem hosszabbítanak a sikeredző Marcelinóval, utóda a 38 esztendős Inigo Pérez, aki két sikeres évet töltött el a Rayo Vallecano kispadján, előtte Andoni Iraola segítője volt. Lesz miből gazdálkodni: 2025-ben 143 millió euró volt a bevétel, 14 milliós nyereséggel zártak, legutóbb 215 milliónál is több pénz folyt be a költségvetésbe, hála a BL-szereplésnek, és bérekre csak 65 millió eurót költenek. Nemzetközi szinten nem kiemelkedő ez a költségvetés, az RB Leipzig például kétszerennyiből gazdálkodik, de a TV-s jogok fölött csak a bónusz 30 millió euró, a PSG kapott ennyit összesen a saját jogaiért, 44 millió euró jött az UEFA-tól, 42 millió a ligától a bronzéremért… az Achilles-sarok itt a mérkőzésnapi bevétel, ez pármillió euró, az összbevétel csupán 3 százaléka jött innen az előző szezonban. Pedig két éve befejeződött az Estadio de la Cerámica 70 millióba kerülő felújítása, és az összes bérletet eladják! A stadion kapacitása 23 008 fő, a város lakosságának a fele, a válogatott itt fogadja majd a szerbeket.

FÜGGŐSÉGEK ÉS TERJESZKEDÉS

„Húsz évvel ezelőtt a klubok jobban függtek a jegyeladásoktól, mint a tévébevételektől. Most inkább a tévétől, az európai színtérre való kijutástól és a játékosok eladásától függünk” – értékelte a helyzetet Fernando Roig, a csapat elnöke és tulajdonosa. Aki kiemelte, hogy az ő riválisuk nem a Barcelona, a Real Madrid vagy az Atlético, hanem a Real Sociedad, a Real Betis, az Athletic Bilbao, a Valencia és a Sevilla. „Ha jól játsszuk ki a lapjainkat, okosabban adjuk el a játékosainkat, és több alkalommal jutunk be az európai kupákba, akkor felvehetjük velük a versenyt”. A Villarreal világszerte harmincnál is több akadémiát alapított és működtet, Amerikában, Ázsiában és Ausztráliában is, ennek is meglesz a szüretje előbb-utóbb.

Kis esély is esély...

EZEK A FIATALOK!

Utoljára 2023-ban nyertek az átigazolásokon, közel százmilliót (a Nicolas Jackson, Pau Torres, Samuel Chukwueze, Boulaye Dia négyes eladásával), utána Alexander Sörloth, Filip Jörgensen és Ben Brereton Díaz, tavaly az Álex Baena, Yéremy Pino, Thierno Barry trió távozása tartotta fent az egyensúlyt. A saját nevelésű Karl Etta Eyongot jobb lett volna megtartani, de a B-csapatból az elmúlt tíz évben olyan játékosokat tudtak felvinni a profik közé, mint a bal oldali mindenes Carlos Romero (a játékjoga 25 millió eurót ér per pillanat), a középhátvéd Pau Navarro (15), Jörgensen, Nicolas Jackson, Chukwueze, a válogatottig jutó Alfonso Pedraza vagy a világbajnok Pino, Baena, Rodri hármas. Igen, Rodri, aki 2018-ban innen igazolt az Atléticóhoz (2013-ban onnan érkezett), 20 millióért, és tavaly Baenával, előtte Sörlothtal erősítette a Villarreal a közvetlen riválisát.

TÁVOZOTT A KLUBLEGENDA

A szurkolók nagy örömére ezen a nyáron (eddig…) nem adták el egyetlen sztárjukat sem, Ramón Terrats, Álex Forés, a csúcsformájától mára messze kerülő Alfonso Pedraza, a cserekapus Diego Conde, a tavaly a PSG-től vett Arnau Tenas, Hugo López, a télen ingyen a Vélez Sarsfieldtől megszerzett argentin szélső, Thiago Fernández vagy Thomas Partey távozása nem rengeti meg a keretet, a népkedvenc Dani Parejo pedig már 37 esztendős, vele nem hosszabbítottak. Tavaly kiköltekezték magukat, mindennel együtt 130 millióért érkezett Mikautadze, Renato Veiga, Alberto Moleiro, Santiago Mourino, Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi, Alex Freeman, Tenas, Rafa Marín, Thiago Fernández, Partey, Alfon González és Manor Szolomon, most ekkora költözési hullámra nincs szükség. A távozók esetében okos feltételeket szabnak, beesett 2.5 millió euró Haisszem Hasszan és 1.2 millió Fer Nino mostani klubváltása, és a FIFA szabályai miatt, ha Rodri tényleg visszatér Spanyolországba, újabb kétmillió lehet a Villarrealé, a nevelőegyesületéé.