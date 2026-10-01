Lionel Messi spanyol másodosztályú klub tulajdonosa lett – hivatalos

Az Alicante közelében székelő egyesület részvényeit eddig a kolumbiai TH befektetési csoport birtokolta, amely most a teljes tulajdonrészt átadta az argentin világsztárnak.

A 39 éves Lionel Messinek – aki jelenleg az MLS-ben szereplő Inter Miamiban futballozik, ahol a negyedik idényét tölti – ez az első spanyolországi profi klubtulajdonosi szerepvállalása, ugyanakkor már van érdekeltsége egy másik spanyol egyletben is: a Barcelona közelében található, ötödosztályú UE Cornellá tulajdonosa.

Az 1921-ben alapított Eldense Elda városának csapata, amely mintegy 40 kilométerre található Alicantétól. A klub az előző idényben jutott fel a másodosztályba, a mostani kiírásban pedig hét forduló után a 22 csapatos mezőny 19. helyén áll. Az alakulat keretének becsült értéke 11.9 millió euró a Transfermarkt cikke szerint. Az Eldense egyébként az elmúlt négy idényből háromban is a másodosztályban szerepelt.

Ez egy hosszú távú projekt kezdete

– közölte a klub a tulajdonosváltásról.

Az 55 ezer lakosú város stadionja, a Nuevo Pepico Amat 5776 néző befogadására alkalmas. A keretben szerepel egy Bayern Münchenhez kötődő játékos, Julien Yanda is: a 19 éves német balhátvéd július 17-én egy idényre kölcsönbe érkezett, ám egyelőre nem mutatkozott be új csapatában.