Marco Rossi: Nem arra céloztam, hogy a többiekben ne bíznék meg; Ma lenne 50 éves Kulcsár Anita

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Marco Rossi: Nem arra céloztam, hogy a többiekben ne bíznék meg. Pénteken a Puskás Arénában fogadja Grúziát a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában. A szövetségi kapitány a hiányzók miatt átalakított támadójátékról, a fiatalok előtt álló kihívásokról és Tóth Alex esetleges kezdőbe jelöléséről is beszélt a csütörtöki sajtótájékoztatón, amit Borbola Bence jegyzett le

Sergio Navarro: Májusban minden játékos legyen jobb annál, mint amilyen szeptemberben volt. A DVSC korábbi szakvezetője immár a Serie D-ben szereplő Milan Futurót irányítja. Sergio Navarro lapunknak többek között a fiatalok fejlesztéséről, a világhírű klub első csapatát edző Ruben Amorimhoz fűződő szakmai kapcsolatáról, az olasz és a spanyol utánpótlásképzés különbségeiről, valamint debreceni időszakáról beszélt. Borsos László interjúja

A gyermekek jelentik a reményt a kárpátaljai futballban a háborús idők közepette – Bereg­szászon az utánpótlásedzésen az apa hiányáról, a hátrahagyott otthonról, az egymásra utaltságról is beszélni kell. Csillag Péter helyszíni riportja

Pénteken töltené be ötvenedik életévét a világklasszis kézilabdázó, Kulcsár Anita. A 21 éve elhunyt olimpiai és világbajnoki ezüst­érmes, Európa-bajnok beállóra korábbi szövetségi kapitányával, Mocsai Lajossal, illetve válogatottbeli és székesfehérvári csapat­társával, Siti Beátával emlékezünk. Papp Bálint írása

Lelik Réka üstökösként érkezett a török Emlak Konuthoz, a 26 éves magyar válogatott játékos második euroligás meccsén 29 ponttal lett a játéknap legjobbja az isztambuli együttesben, amely fennállása óta először jutott be az elit sorozat csoportkörébe. Lelik Rékát Fazekas Zoltán kérdezte

Új fejlesztéseivel szárnyalna tovább a Mercedes Malajziában. Jelentős fejlesztési csomaggal érkezett meg az előző három versenyen diadalmaskodó Mercedes Malajziába. A csapatnál bizakodó a hangulat, és a két hosszú egyenes is a kezére játszhat, de a kanyartípusok inkább a McLarennek kedvezhetnek. Zsoldos Barna összefoglalója

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