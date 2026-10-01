Nemzeti Sportrádió

Negreira-ügy: közleményben védte meg magát a Barcelona

T. Z.T. Z.
2026.10.01. 19:17
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Fotó: Getty Images
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FC Barcelona Negreira-ügy Barcelona spanyol foci UEFA
Mint arról beszámoltunk, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elkezdte átvizsgálni a Real Madrid beküldött dokumentumait a Negreira-üggyel összefüggésben. A madridi As szerint a szövetség ezzel voltaképpen újranyitotta a vizsgálatot a katalán klub ellen, amely azonban nem sokkal később hivatalos közleményben pontosított.

A katalán klub hivatalos állásfoglalása szerint az ügyben nem történt semmilyen újranyitás, tekintve, hogy az jelenleg is folyamatban van az UEFA-nál – ahogyan az egyébként a szövetség közleményében is pontosan olvasható.

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Az egyik legismertebb spanyol lap szavazóinak 79 százaléka szerint büntetést érdemel a katalán klub; a Real Madrid gyors eredményt szeretne.

Az FC Barcelona csütörtöki reakcióját tartalmi változtatás nélkül közöljük:

„Az UEFA nem indított új eljárást az FC Barcelona ellen. Az ügyben 2023-ban indult vizsgálat, amelynek során két vizsgálót neveztek ki, akik azóta elvégezték az általuk szükségesnek ítélt feladatokat. A klub minden megkeresésüknek eleget tett. Az eljárást nem nyitották újra, mivel azt soha nem is zárták le.

Az UEFA közleménye megerősíti, hogy megkapta a Real Madrid által benyújtott dokumentumokat, amelyeket a vizsgálók a már folyamatban lévő eljárás keretében értékelnek. A közlemény két alkalommal is kifejezetten »folyamatban lévő« vizsgálatra és felülvizsgálatra hivatkozik. Ez tehát nem jelenti új eljárás megindítását, újranyitását vagy újraaktiválását, és nem tartalmaz állásfoglalást sem a benyújtott dokumentumok tartalmáról, sem azok minőségéről.

A vizsgálók feladata annak meghatározása, hogy a dokumentumokkal kapcsolatban milyen további lépéseket tartanak szükségesnek. A mai napig nem küldtek újabb megkeresést az FC Barcelonának, és a Real Madrid feljelentését sem továbbították a klubnak. Ha ez megtörténik, az FC Barcelona megfelelő időben válaszol, ahogyan eddig is tette.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az eljárás a Spanyolországban folyamatban lévő büntetőeljárásban születő döntések függvénye, és ez a jövőben is így marad.

A vizsgálat kezdete óta az FC Barcelona minden akadály nélkül megszerezte az UEFA-licencet, és részt vett a szervezet sorozataiban.

Az FC Barcelona ismételten hangsúlyozza: teljes mértékben együttműködik az illetékes szervekkel, és arra kéri a sajtót, hogy az eljárásról szóló tájékoztatás során pontosan és körültekintően járjon el.”

 

FC Barcelona Negreira-ügy Barcelona spanyol foci UEFA
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