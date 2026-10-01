Molnár Diána 44. lett skeetben a koronglövő Eb-n

Molnár Diána a 44. helyen végzett a női skeetlövők között a görögországi Malakaszában zajló koronglövő Európa-bajnokságon.
A háromnapos, 125 lövéses alapversenyt a magyar sportoló 97 koronggal zárta, amivel csak egyetlen riválisát tudta megelőzni. Győzött a brit Amber Jo Rutter, aki a nyolcas döntőben 34 korongot talált el.
Férfi skeetben nem volt magyar induló.
A férfi és női trap versenyét a jövő héten, szerdától péntekig rendezik meg.
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