Molnár Diána 44. lett skeetben a koronglövő Eb-n

A háromnapos, 125 lövéses alapversenyt a magyar sportoló 97 koronggal zárta, amivel csak egyetlen riválisát tudta megelőzni. Győzött a brit Amber Jo Rutter, aki a nyolcas döntőben 34 korongot talált el.

Férfi skeetben nem volt magyar induló.

A férfi és női trap versenyét a jövő héten, szerdától péntekig rendezik meg.